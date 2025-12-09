OCDE 2025: Salud en cifras y el llamado urgente a priorizar la salud mental

El informe de la OCDE Health at a Glance es, cada dos años, una brújula para entender tendencias, avances y retrocesos en salud. En 2025, la publicación destaca la recuperación post-pandemia, pero también revela grietas profundas que exigen atención urgente, especialmente en salud mental, como he dicho en columnas anteriores.

1. Esperanza de vida: ¿vivimos más, vivimos mejor?

La esperanza de vida promedio en los países OCDE volvió a crecer tras el golpe de la pandemia, alcanzando 81,1 años en 2023. Sin embargo, en 13 países aún no se recuperan los niveles pre-pandemia. Chile, por ejemplo, muestra una recuperación más rápida que México y Brasil, pero todavía enfrenta desafíos en años de vida saludable.

Pero el dato más inquietante es que vivir más no significa vivir mejor. Las mujeres, como enfaticé en otra columna, aunque viven más años que los hombres, acumulan más años con limitaciones funcionales y mayor carga de enfermedades mentales, especialmente después de los 60 años. En Francia y España, la brecha de esperanza de vida entre mujeres y hombres supera los 5 años, pero las mujeres pasan más tiempo con discapacidad o dependencia. En Brasil y México, la diferencia es menor, pero la tendencia se repite: longevidad femenina acompañada de mayor carga de enfermedad.

2. Salud mental: la nueva frontera de la salud pública

Si hay un capítulo que merece especial atención en el informe 2025, es el de salud mental. Los datos son contundentes:

El 52% de los adolescentes de 15 años en la OCDE reporta múltiples quejas de salud mental (ansiedad, insomnio, tristeza, dolores recurrentes), un salto significativo respecto a 2014.

La pandemia intensificó la prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos, especialmente en mujeres jóvenes. En países como Reino Unido y Canadá, los servicios de salud mental para adolescentes han visto un aumento de más del 30% en la demanda desde 2020.

En América Latina, Chile destaca por su sistema de protección escolar en salud mental, pero aún enfrenta barreras de acceso y estigma. México y Brasil muestran brechas importantes en cobertura y recursos humanos especializados.

En adultos mayores, la situación tampoco es alentadora. Las mujeres mayores de 60 años viven más, pero acumulan mayor carga de enfermedades mentales y limitaciones funcionales. La soledad y el aislamiento social son factores de riesgo crecientes, asociados a mayor incidencia de depresión y deterioro cognitivo. En países como Alemania y Japón, los programas de acompañamiento y prevención han mostrado resultados positivos, pero en la mayoría de los países de la OCDE, la inversión en salud mental sigue siendo insuficiente.

Desigualdades socioeconómicas agravan el problema: las personas de bajos ingresos tienen 2,5 veces más probabilidad de reportar necesidades de salud mental no cubiertas. En Grecia, Canadá y Finlandia, más del 8% de la población reporta necesidades no cubiertas por costo, distancia o espera.

3. Gasto en salud y prevención: una inversión que retrocede

El gasto promedio en salud en la OCDE fue de 9,3% del PIB en 2024, por encima de la media pre-COVID. Sin embargo, el informe advierte que mayor gasto no garantiza mejores resultados, consistente con lo planteado en otra columna: ocho países logran mejores indicadores de mortalidad prevenible con menor gasto relativo, subrayando la importancia de la eficiencia.

El dato más preocupante es la caída del gasto en prevención, que también puntualicé previamente. En 2024, solo el 3% del gasto total en salud se destinó a prevención, un retroceso respecto a años anteriores. Esto deja a los sistemas vulnerables ante futuras crisis sanitarias. En países como Suecia y Dinamarca, la inversión en prevención supera el 5%, con resultados visibles en reducción de enfermedades crónicas y mortalidad prematura. En contraste, México y Brasil destinan menos del 2% a prevención, lo que se traduce en mayores tasas de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

4. Enfermedades crónicas y mortalidad prevenible

Más del 80% de los pacientes de atención primaria mayores de 45 años vive con al menos una enfermedad crónica; la mitad con dos o más. Persisten altos niveles de mortalidad evitables: más de 3 millones de muertes prematuras podrían haberse prevenido o tratado en 2023, con enfermedades cardiovasculares y cáncer como causas dominantes.

En Chile, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares ha disminuido en la última década, pero sigue siendo la principal causa de muerte. En México, la diabetes y la obesidad continúan en ascenso, mientras que Brasil enfrenta desafíos en el control del cáncer y las enfermedades respiratorias.

5. Recursos humanos y cobertura: fortalezas y vulnerabilidades

El sector salud representa 1 de cada 9 empleos en la OCDE, pero hay fuerte dependencia de médicos formados en el extranjero (20% en 2023), lo que evidencia vulnerabilidad estructural. En países como Australia y Canadá, más del 30% de los médicos son extranjeros, mientras que en Chile y México la cifra ronda el 10%.

La mayoría de los países mantiene cobertura universal o casi universal, pero persisten desafíos de accesibilidad real. En Grecia, Canadá y Finlandia, más del 8% de la población reporta necesidades no cubiertas por costo, distancia o espera. En Brasil, la cobertura pública es amplia, pero la calidad y el acceso varían significativamente entre regiones.

6. Factores de riesgo y estilos de vida

El 19% de adultos en la OCDE son obesos y el 14,8% fuma diariamente, lo que aumenta la presión sobre los sistemas de salud y las economías. En México, la tasa de obesidad supera el 30%, mientras que en Chile y Brasil ronda el 25%. La exposición a contaminación ambiental y la baja actividad física siguen siendo desafíos relevantes en varios países.

Recomendaciones de la OCDE: ¿qué hacer ante estos desafíos?

El informe no solo diagnostica, sino que propone acciones concretas:

1. Fortalecer la prevención en salud mental:

Integrar servicios de salud mental en la atención primaria.

Invertir en programas escolares y campañas de sensibilización.

Formar más profesionales especializados y reducir el estigma social.

2. Aumentar el gasto en prevención:

Priorizar la inversión en prevención y promoción de la salud, especialmente en enfermedades crónicas y factores de riesgo.

Implementar políticas fiscales y regulatorias para reducir el consumo de tabaco, alcohol y alimentos ultraprocesados.

3. Reducir desigualdades y mejorar el acceso:

Garantizar cobertura efectiva para grupos vulnerables, eliminando barreras de costo, distancia y tiempos de espera.

Desarrollar estrategias específicas para mujeres, adultos mayores y personas de bajos ingresos.

4. Mejorar la eficiencia del gasto en salud:

Evaluar y replicar buenas prácticas de países que logran mejores resultados con menor gasto.

Promover la innovación y la digitalización para optimizar procesos y recursos.

5. Monitorear el bienestar psicológico como indicador clave:

Incorporar métricas de salud mental y bienestar en los sistemas de información sanitaria.

Fomentar la investigación y el intercambio de datos entre países.

Reflexión final

Llegar a la columna número 50 en El Economista es una oportunidad para mirar hacia atrás y hacia adelante. El informe Health at a Glance 2025 nos recuerda que los desafíos en salud son complejos y cambiantes, pero también que existen caminos para avanzar. La salud mental emerge como la nueva frontera, la prevención como la inversión más inteligente y la equidad como el principio irrenunciable.

Espero haber aportado, desde este espacio, a la discusión pública y a la construcción de políticas más justas y efectivas. El reto sigue vigente: vivir más, pero sobre todo, vivir mejor.

*El autor es experto en políticas públicas en salud, ha trabajado para diversas asociaciones e industria relaciona con estas materias, desempeñándose también a nivel académico.