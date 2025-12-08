Narco economías

Capitalismo salvaje, titula un diario de CDMX a la impune expansión de más de ocho años del crimen organizado que propició la política de abrazos no balazos del lopezobradorismo.

Nadie sabe en cuántas comunidades las acciones de los cárteles les permiten controlar la vida económica, lo suficiente como para establecer férreo monopolio que influye hasta en las actividades religiosas,

En enero de 2024, el Gobierno de la República empezó a combatir al crimen organizado, pero, pese al “humanismo” morenista, las bandas no cederán sin pelear sus multimillonarias ganancias en las regiones donde ya son gobiernos paralelos.

Llegó la hora de sumar para Morena

Los duros del lopezobradorismo critican acremente la presencia del sindicalismo afín al Partido en el poder en la multitudinaria concentración del pasado sábado.

Olvidan que para reunir a 600 mil personas en el primer cuadro de CDMX, de alguna manera, los morenistas debían probar que están listos para el proceso electoral que arranca en el otoño de 2026.

Hasta los más lerdos sabemos que las campañas electorales no son el momento de alejar impresentables, sino la hora de sumar y sumar, sabedores que, pasadas las elecciones, si les conviene, podrán restar.

Un billón de dólares, superávit de China

Anuncia la República Popular China que en 2025 tendrán un superávit de casi un billón de dólares, cifra que marea si pretendemos convertirla a pesos mexicanos.

Calcular cuántos billones de dólares ha acumulado Beijing en una década de superávits similares al anunciado para 2025 y entendemos el margen que tienen para su política de exportaciones.

Tiene margen para su política de mantener el abasto de su mercado interno y, al mismo tiempo, subsidia sus exportaciones y conserva su hegemonía como segunda potencia global.

NOTAS EN REMOLINO

“Reunión productiva”, dijo el Presidente estadunidense Donald Trump sobre la charla con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense. Y en todo México resonó un aliviado ¡Uf! ... La Fiscalía General de la República debe explicar porque al autobomba en Coahuayana, Michoacán fue declarado sólo delito de delincuencia organizada y no de terrorismo ... Presidencia declaró que, por ahora no habrá un tercer envío de capos a Estados Unidos, aunque no descartó en el futuro ... La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, recibió la renuncia de la fiscal general Verónica Hernández, quien había sido designada por su antecesor Cuitláhuac García ... Es probable que la Semarnat deba declarar el impacto ambiental para el proyecto gasero que atravesará el Mar de Cortez, o el Golfo de California como ahora la llaman ... Para tiempos electorales el norteamericano Bernard Baruch dejó este sabio consejo: “Si no quieres desilusionarte por los resultados de una elección, vota por el candidato que haga menos promesas” ...