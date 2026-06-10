El Mundial de Futbol y la seriedad gubernamental

El manejo adecuado del tiempo es básico para cualquier actividad. Se aplica en los negocios, en los deportes, en el gobierno y en cualquier área que uno imagine. En la medida de que sabemos la fecha en que ocurrirán determinados acontecimientos nos podemos comprometer, planear y decidir. Si lo hacemos correctamente el desenlace puede ser como se desea y los imprevistos en el camino se corrigen.

Ese ejercicio tan elemental, no lo quiso, o no lo pudo realizar el actual gobierno.

Desde junio de 2018, hace 8 años o 96 meses, según se prefiera, el gobierno mexicano sabía que el mundial de futbol de 2026, se jugaría en México. Desde junio de 2022, hace 4 años, o 48 meses, se designó que tres ciudades de México serian sedes de los encuentros futbolísticos. Tiempo suficiente para planear, construir, ordenar y mejorar los servicios para los aficionados, tanto nacionales como extranjeros.

Pero eso no ocurrió. Se dejó la responsabilidad a un lado y el asunto empezó a atenderse cuando el tiempo se agotaba.

No obstante que en 1970 ya habíamos tenido, una experiencia similar, donde el gobierno se esforzó por proyectar la imagen de un país en crecimiento, moderno e industrializado o que en 1986 de nueva cuenta México era sede de un mundial de futbol que, se celebraba 8 meses después del sismo que destruyó parte de la Ciudad de México, el gobierno cumplió su compromiso y el acontecimiento dejó gratos recuerdos.

Ahora, en vísperas de la inauguración del mundial de futbol, el gobierno de la Ciudad de México presume la instalación de unos baños modernos en la Zona Rosa; inaugura una calzada flotante, sin terminar, en Tlalpan, con escombros al lado y trabajadores corriendo de un lugar a otro. No digamos el metro de la ciudad, que sólo contó con obras de remozamiento pero aún así no concluyen; el aeropuerto internacional cayéndose en pedazos parte de su techo, y solapando a la mafia de taxis y alejando lo más posible a los taxis de aplicación. Las autoridades se dan el lujo de pintar de morado toda la ciudad, sin importar que ello vaya en contra de normas internacionales sobre vialidad, o dibujar ajolotes en toda pared y cruce que encuentren; si el costo de esa pintura y de esos ajolotes se empleara para cuidar su hábitat, esos animales dejarían de estar en peligro de extinción.

Acostumbrados a la demagogia del gobierno, se nos dijo que el mundial traería a cinco millones de turistas extranjeros. ¿En verdad las sedes mundialistas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey pueden albergar a esa cantidad de visitantes sin realizar obras de infraestructura importantes?

La presidenta de la República teme ir al estadio en la inauguración para evitar una rechifla de los aficionados, sin importar que el presidente de Sudáfrica, país contra el cual se enfrentará México, asista al partido; ha anunciado que, tampoco irá al estadio en Guadalajara donde el Rey Felipe VI de España acudirá a apoyar a su selección ante Uruguay.

Sus asesores quieren evitar que la presidenta reciba los críticas de distintos sectores, pero no hacen nada por atender a los que reclaman audiencia por sus problemas. Desde meses atrás muchos de los inconformes advirtieron que si no se les atendía regresarían a impedir la realización de los partidos. Maestros, campesinos, transportistas, madres buscadoras y demás han anunciado bloqueos a los estadios para atraer la atención y expresar sus demandas.

En vísperas de la inauguración del mundial de futbol tenemos una ciudad bloqueada, que parece no tener gobierno responsable. Difícil la movilidad en las calles, sin acceso al Zócalo. La FIFA condenando la piratería y es lo único que está al alcance de todos.

Ojalá que al malestar social no se agregue la decepción por el papel de la selección mexicana. No tiene nada de malo perder ante equipos de primer nivel, para eso son los juegos y las competencias. Esperamos que nuestra selección evite la falta de entrega y de pasión por la camiseta.