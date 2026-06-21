El Mundial catapulta a la CDMX: Visa

La Copa Mundial está posicionando a la Ciudad de México como uno de los destinos más importantes para visitantes extranjeros, lo que acelera la adopción de nuevas formas de pago.

En ese contexto, Visa y Getnet han impulsado la aceptación de tarjetas internacionales en la red de Metro y Metrobús, dos de los sistemas de transporte más utilizados y que permiten la llegada masiva de aficionados al estadio.

Durante las primeras semanas de pruebas se registraron pagos con tarjetas Visa emitidas en 78 países, un dato que ofrece una primera fotografía del carácter global que acompaña al torneo. También refleja una realidad cada vez más común entre los viajeros internacionales: esperar experiencias de pago ágiles y digitales desde el momento en que llegan a una ciudad.

A la par, Visa colabora con Grupo BID, CONDUSEF y la ABM en una campaña de educación financiera protagonizada por Jorge Campos para promover el uso de pagos con tarjeta rápidos, seguros y sin contacto en el transporte público.

Peña Verde, compañía aseguradora, llevó a cabo la recompra de 10 millones 229,542 acciones propias en la Bolsa Mexicana de Valores, cifra equivalente a 2.15% de las acciones representativas de su capital social.

Tras esa adquisición, Grupo Peña Verde es propietario directo de un total de 59 millones 882,783 acciones, el 12.56% del capital social.

Pedro Miguel Escobedo Conover fue uno de los vendedores, al ceder 8 millones 779,619 acciones representativas de 1.84%, por lo que dejó de ser accionista de Peña Verde.

Flexstone Partners, una gestora global de inversiones privadas y filial de Natixis Investment Managers, anunció la adquisición de la plataforma de capital privado Glouston Capital Partners, en una operación cuyos términos financieros no fueron revelados.

La adquisición dará origen a una plataforma global con más de 15,000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en Norteamérica, Europa y Asia, ya que Flexton cuenta con 12,000 millones de dólares en AUM y Glouston tiene más de 3,400 millones.

Los equipos de inversión y gestión de Flexstone permanecerán intactos y la estrategia de inversión y el equipo de inversión de Glouston también se mantendrán intactos luego del cierre de la transacción.

La nueva plataforma combinada operará en cinco oficinas en las ciudades de Nueva York, Boston, París, Ginebra y Singapur, con un equipo de 37 profesionales de inversión.

Mexico Infrastructure Partners (Grupo MIP), administrador de fondos de inversión en infraestructura y energía en América Latina, firmó un contrato de crédito simple vinculado a la Fibra E que mantiene colocada en la Bolsa Mexicana de Valores.

Según la empresa, el financiamiento, contratado con BBVA México por hasta 1,100 millones de pesos (aproximadamente 63.4 millones de dólares), fue autorizado previamente por el comité técnico del fideicomiso, informó la compañía en un comunicado.

“Los recursos derivados del crédito bancario se destinarán principalmente para usos corporativos del fideicomiso”, agregó la firma.

accionesyreacciones@eleconomista.mx