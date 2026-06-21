SpaceX: el monopolio que despega

La salida a bolsa de SpaceX puede leerse como una valuación extraordinaria, una colocación histórica y otra demostración de la capacidad de Elon Musk para vender futuro. Pero el tema de fondo no es si el mercado está pagando demasiado por una empresa de cohetes. La pregunta relevante es qué está comprando realmente.

Probablemente no compra solo lanzamientos espaciales. Compra la posibilidad de que SpaceX controle varias capas de la infraestructura orbital del siglo XXI: acceso a la órbita, conectividad satelital, servicios estratégicos para gobiernos, datos y, eventualmente, capacidades vinculadas con inteligencia artificial. No se está valorando únicamente una empresa aeroespacial. Se está valorando una hipótesis de poder económico.

No todo monopolio nace de abuso. SpaceX no es el monopolio clásico protegido por una concesión pública o una barrera legal. Su ventaja parece provenir de innovación real: costos sensiblemente menores, cohetes reutilizables, mayor frecuencia de lanzamientos y una nueva economía de acceso al espacio. La política de competencia no existe para castigar a quien innova antes o ejecuta mejor.

El problema aparece después, cuando esa ventaja deja de ser solo eficiencia y empieza a convertirse en infraestructura de acceso que otros necesitan para competir. Si una empresa controla el acceso barato y frecuente a la órbita, y al mismo tiempo compite aguas abajo con una red propia de internet satelital, servicios gubernamentales y nuevas capas de datos, la pregunta ya no es si innovó más que sus rivales. La pregunta es si otros pueden competir sin depender de ella.

El espacio no es un mercado. Decir que SpaceX monopoliza “el espacio” sería impreciso. El espacio no es un mercado; es una plataforma de mercados. Una cosa es lanzar satélites, otra vender internet satelital de baja órbita, otra prestar servicios de defensa y otra controlar infraestructura para comunicaciones, datos o cómputo. La preocupación no está en una sola capa, sino en la integración de todas.

La contestabilidad existe, pero no alcanza igual en todas partes. China puede construir alternativas relevantes en su esfera de influencia y en países dispuestos a contratar infraestructura china. Amazon tiene recursos para competir, aunque llega tarde frente a una red que ya opera a gran escala. Europa impulsa IRIS² como proyecto de soberanía tecnológica, pero su lógica parece más pública y estratégica que comercial masiva. Otros actores pueden disputar segmentos específicos, pero no necesariamente disciplinar el ecosistema completo.

Esto sugiere que SpaceX no será un monopolio global absoluto. China no se lo permitirá en su zona de influencia. Europa intentará preservar capacidades propias. Estados Unidos mantendrá proveedores alternativos por razones de seguridad nacional. Pero esa no es una refutación tranquilizadora. Si la competencia frente a SpaceX depende de subsidios, compras públicas, restricciones geopolíticas o proyectos soberanos, quizá el mercado abierto no está generando contestabilidad suficiente.

Ese es el punto económico. No basta con que existan rivales en abstracto. Para disciplinar poder de mercado, los competidores deben poder entrar, escalar, ofrecer calidad comparable y disputar clientes relevantes. En mercados con costos hundidos enormes, aprendizaje acumulado, acceso a espectro, posiciones orbitales, terminales, contratos públicos y ventajas de primer entrante, la entrada formal no siempre equivale a competencia efectiva.

La preocupación regulatoria no es punitiva. No se trata de sancionar a SpaceX por ser eficiente. Se trata de preguntarse cómo se preserva competencia cuando una infraestructura privada se vuelve crítica para gobiernos, empresas y usuarios. ¿Deben los contratos públicos reforzar todavía más a un proveedor dominante? ¿Conviene sostener alternativas, aunque sean más caras en el corto plazo? ¿Cómo evitar que el dominio en lanzamientos se traduzca en ventajas indebidas en conectividad satelital?

Regular demasiado pronto puede frenar innovación. Regular demasiado tarde puede consolidar dependencias irreversibles. La historia de los mercados tecnológicos muestra que muchas posiciones dominantes nacen como eficiencia, se consolidan como estándar y después se defienden como infraestructura inevitable.

El monopolio que despega es por capas. SpaceX quizá no monopolice el espacio. Pero puede estar construyendo algo más sofisticado: poder de mercado por capas, regiones y usos estratégicos. El monopolio que despega no es necesariamente mundial ni absoluto. Es un monopolio potencial de cuellos de botella: acceso barato a la órbita, escala satelital, integración vertical y dependencia estratégica.

La pregunta final no es si SpaceX merece su éxito. Probablemente sí. La pregunta es si queremos que la próxima infraestructura crítica global dependa de que una sola empresa privada siga siendo eficiente, neutral y políticamente alineada con los intereses de cada país. Ahí las autoridades de competencia y los reguladores sectoriales deberían empezar a mirar antes de que el mercado se cierre, no después. Cuando esa es la pregunta, ya no hablamos solo de una acción cara. Hablamos de cómo se organizará la competencia en la economía orbital.

*Profesor universitario (UNAM) y economista (UNAM y CIDE). Especialista en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación.