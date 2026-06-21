Expansión de la industria de centros de datos eleva requerimientos energéticos

Querétaro, Qro. El crecimiento de la industria de centro de datos, que se ha focalizado en Querétaro, está detonando las necesidades energéticas de este sector; además, los requerimientos de energía se maximizan con el uso ascendente de la inteligencia artificial (IA), plantearon especialistas.

Estas necesidades de energía se acentúan en Querétaro que, se pronostica, seguirá concentrando casi 70% de la capacidad instalada de centros de datos en los próximos cinco años.

Para el presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), Juan Carlos Mondragón, el mayor problema ha sido llevar la energía a los lugares de consumo para este sector.

“Muchos de nosotros estamos expandiéndonos en diferentes escalas, hay empresas que están invirtiendo mucho más y ahora el sector está un tanto rezagado por la disponibilidad de energía, ese es nuestro tema mayor”, expuso en entrevista.

Aunque el Bajío enfrenta una presión energética especial por el crecimiento de esta y otras industrias, destacó que la Iniciativa Privada está involucrándose en proyectos para robustecer la infraestructura eléctrica, de la mano de autoridades locales y federales.

La industria de centros de datos se ha orientado al Bajío, sobre todo en Querétaro, que se proyecta continúe como uno de los principales polos de atracción en los siguientes años; no obstante, también visualizan la expansión a Durango, Estado de México y Nuevo León.

Los proyectos para acercar energía a los puntos de consumo conllevan retos en cuanto a regulaciones, también, aumentan los costos para desarrollar infraestructura en zonas urbanizadas, expresó el también encargado de expansión y asuntos gubernamentales de Odata México.

Durante el Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad 2026, que se realizó en Querétaro, el presidente de la MEXDC ahondó que una alternativa es hacer más eficiente el sistema de transmisión, generación y distribución de energía. Las energías renovables las ve como una solución temporal, pero no a largo plazo, también descartó que lo sea la tecnología de ciclos combinados y pone más expectativas en la energía nuclear.

“A 10 o a 15 años, las densidades que tenemos en data centers, hablando de IA, son bestiales, son muy grandes, entonces, requerimos de energías que trabajen 24/7 (…) El 4% de la energía que se genera en el país es nuclear (…) desde mi particular punto de vista es la solución, desafortunadamente la energía nuclear solamente el gobierno puede realizar, en este momento, proyectos de ese tipo”, apuntó el presidente de la asociacón.

En el marco del foro, el director de operaciones de Equinix México y vicepresidente de la MEXDC, Héctor Sánchez, compartió que el estudio de mercado del 2026 al 2031 arrojó que de los 279 megawatts (MW) instalados en el país para la operación de centros de datos, casi 80% está en Querétaro; pero al 2031, dijo, se estima que sean 1,730 MW, de los cuales, 1,200 (70%) se ubicarían en la céntrica entidad.

En México y en América Latina

Querétaro se ha convertido en el principal hub de centros de datos, debido a la conectividad digital que aumentará con la próxima liberación de una red de fibra óptica Querétaro-Phoenix, sumada a estrategias para dotar de energía, ahondó el consultor Adrián Cuadros.

Al participar en el foro de energía, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, rechazó que las necesidades energéticas de la industria afecten el suministro para la población, añadió que la iniciativa privada está participando en proyectos para satisfacer sus requerimientos.

Entre las alternativas para fortalecer el suministro eléctrico en la región, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta ejercer inversiones que impacten en el estado por casi 9,000 millones de pesos durante el sexenio, para atender la creciente demanda industrial y poblacional; adicionalmente, de la mano de la iniciativa privada, el gobierno local y federal están colaborando en estrategias.

Presión sobre los recursos

El análisis de mercado de la industria de centros de datos, realizado por Mordor Intelligence y que estudia tendencias del periodo 2026-2031, expone que Querétaro liderará la primera ola de expansión del sector, pero, la escasez de agua y la volatilidad de la red están impulsando que los operadores diversifiquen sus instalaciones en ciudades fronteras y en la Costa del Golfo.

Al hacer un análisis demográfico, el estudio expone que la elección de Querétaro obedece al bajo riesgo sísmico, a la proximidad de la carretera a la Ciudad de México, mano de obra especializada, sin embargo, “la persistente sequía ha puesto los permisos de uso de agua bajo escrutinio público, lo que ha llevado a los operadores a modernizarlos con pasillos templados refrigerados por aire, incluso a costa de 8% más de consumo de energía”.

De acuerdo con la MEXDC, la industria de centros de datos llegó a 279 MW de capacidad en operación en el país, pero en el 2024 la capacidad operativa era de 115.5 MW y en 2025 se duplicó el volumen y llegó a 235 MW, está experimentando un crecimiento sostenido.