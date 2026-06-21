Cuenta Nivel 2 Bis sienta las bases para digitalizar operaciones de micronegocios

El Banco de México creó una nueva categoría de cuenta bancaria para pequeños comercios que busca acelerar la digitalización de sus operaciones y facilitar la separación entre las finanzas del negocio y las del hogar.

La llamada Cuenta Nivel 2 Bis permitirá a micronegocios recibir depósitos por hasta 15,000 UDIS mensuales, equivalentes a unos 130,000 pesos, siempre que al menos 80% de los recursos provenga de pagos digitales.

Con esta medida, el banco central estima que podrían beneficiarse alrededor de 4.4 millones de pequeños comercios en el país, un universo compuesto por tiendas de barrio; salones de belleza; prestadores de servicios independientes y negocios familiares cuyas operaciones mantienen al efectivo como el principal medio de pago.

Tal como explicó el banco central en la modificación de la Circular 14/2017, sobre las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), las instituciones financieras podrán ofrecer cuentas enfocadas en pequeños comercios y prestadores de servicios que hoy suelen operar con cuentas personales.

La nueva cuenta, que podrá ser ofrecida por los bancos este mismo año, busca atender a micronegocios cuyo volumen de operaciones ya rebasa las características de una cuenta personal pero que requieren una cobertura más sofisticada.

Además de incentivar la recepción de pagos electrónicos, el nuevo esquema permitirá separar los recursos de la actividad comercial de los gastos del hogar y administrar las operaciones con un perfil más acorde con las necesidades de estos negocios.

Un vacío financiero

La medida llega en un momento en que los pequeños negocios avanzan en la adopción de herramientas financieras y medios de pago digitales.

Información de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, muestra que 76.4% de los adultos en México cuenta con al menos un producto financiero formal.

Los resultados de dicha encuesta revelan también que el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras aumentó a 69%; es decir, siete de cada 10 mexicanos que tienen una cuenta bancaria utilizan aplicaciones móviles para administrarla.

Además, los resultados de los Censos Económicos 2024 muestran que las microempresas siguen siendo el componente dominante del tejido productivo nacional.

El Inegi identificó 5.4 millones de unidades económicas privadas en el país; Banxico estima que 4.4 millones de ellas podrían beneficiarse de la nueva cuenta.

Puerta al financiamiento formal

La nueva cuenta también busca facilitar la construcción de un historial financiero para millones de micronegocios que actualmente operan con efectivo o mediante cuentas personales.

Tal como ha explicado el Banco de México, al canalizar una mayor proporción de sus ingresos a través de medios digitales, los pequeños comercios podrán generar registros más claros de sus operaciones, lo que podría facilitar eventualmente el acceso a financiamiento formal.

Diversos estudios de inclusión financiera han mostrado que los negocios de menor tamaño enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito bancario entre otros factores porque carecen de información financiera estructurada que permita a las instituciones evaluar su capacidad de pago.

Específicamente el documento titulado “El sistema financiero diagnóstico y recomendaciones”, de Enrique Díaz Infante Chapa, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señala que los grandes bancos evalúan el riesgo creditico con base en información dura, como estados financieros, historial crediticio, registros fiscales y evidencia de operaciones.

Muchos micronegocios no cuentan con esa información porque operan en efectivo, lo que les excluye del financiamiento formal o acceden a créditos de consumo menos adecuados para su actividad.

En este contexto, la digitalización de los cobros puede convertirse en una herramienta para construir historial transaccional y reducir las barreras de entrada al financiamiento formal.

Con este ajuste, el Banco de México está buscando “alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales”.

En el fondo, la nueva cuenta reconoce que millones de micronegocios ya no operan como un hogar, pero tampoco como una empresa tradicional.

La Cuenta Nivel 2 Bis busca llenar ese espacio intermedio mediante una herramienta que combina pagos digitales, administración financiera y acceso potencial a crédito.