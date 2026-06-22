Se están quedando sin chamba... ustedes

Me llama la atención que las exportaciones aumenten y los empleos que las fabrican, caigan. ¿Cuál es la razón? ¿Hay futuro?

En todos los negocios las fábricas están perdiendo empleos, de acuerdo con datos del Inegi. En todos, menos en uno solamente, que sí crece: “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos”. Tiene casi 4 por ciento más empleados que en 2025, con cifras a abril de este año.

Eso significa que –salvo que produzcan lo anterior– si ustedes están empleados en la manufactura de cualquier otra cosa, están en un terreno que pierde oportunidades para la gente que trabaja o quiere trabajar. En el mejor de los casos, están estancados.

No es algo que queramos leer o escuchar, pero nos llegó la factura de un país que no sabe planea, no busquen culpables, somos todos.

No tenemos una política industrial y hasta ahora el Plan México es un buen deseo presidencial que topa con gente ineficiente en el gobierno que no sabe cómo ayudar a las y los líderes de negocios.

La presidenta Claudia Sheinbaum no puede aparecer en la ventanilla de trámites y me cuentan de crecientes indecencias en ese lugar.

Quien tiene la opción de posponer una nueva construcción, puede guardar su dinero en una cuenta de un banco de Wall Street y ver cómo crece… hasta que no reviente una burbuja.

Pero vamos a esa pregunta: ¿Qué está pasando con la industria? ¿Por qué crecen las exportaciones y caen los empleos de manufactura al mismo tiempo? ¿Hacia dónde vamos?

Sucede que las plantas producen más con menos personas gracias a robots, sistemas automáticos, visión artificial e inteligencia artificial, eso me dicen en la regiomontana Prodensa y les dí un anticipo la semana pasada.

Muchas empresas han invertido en maquinaria y procesos más eficientes. Antes necesitaban 100 personas para producir mil piezas; ahora quizá necesitan 80 para producir 1,200.

Si los productos exportados son más caros o tienen mayor contenido tecnológico, el valor exportado puede crecer aunque el volumen o el empleo no aumenten al mismo ritmo.

Y finalmente, lo que les digo: algunas empresas evitan poner dinero en donde ven incertidumbre o malos tratos.

Mantienen o reducen plantilla mientras aumentan producción mediante horas extra, mejoras operativas o utilización de capacidad instalada.

Veo demasiado ocupado al gobierno en la inversión extranjera directa que tiene cifras engañosas, mientras pasa de largo en la revisión de la inversión nacional que es la más cuantiosa y empezó a aflojar desde los días de la presidencia priista de Enrique Peña Nieto.

Ni qué decir de Andrés Manuel López Obrador, que golpeó sin mirar a quienes dan empleo y pateó una política energética que en varios casos tenía sentido.

No abogaría tampoco por el PAN, cuyos gobiernos se adaptaron bien al sistema de compadrazgos y brincaron la oportunidad de fijar una política industrial de largo plazo.

Lo que tenemos es un problema de sistema en el que la sociedad civil dejó de involucrarse en los asuntos de Estado y en lo económico nos volvimos reactivos.

¿Qué viene? Nuestra pasividad cívica se mezcló con un cambio de orden mundial. El populismo se volvió norma, la democracia pierde adeptos y un vuelco tecnológico nos dejó al lado del camino, como espectadores que reciben algunos pedazos, fabricando partes de computadora.

Pregunta: ¿En lo general, México requiere un cambio sistémico? Seamos sinceros, los proyectos económicos relacionados con energía y tecnología de este gobierno tienen sentido, pero topan en la ejecución.

Los mexicanos productivos tienen que buscarse su lugar en el gobierno.

En lo personal, no hay otro camino que la rápida adaptación a un disparo en la eficiencia, en cada parte del trabajo y del negocio. Hoy, ustedes mismos que venden algo ya no se sorprenden con casi nada al comprar servicios o productos. Quieren calidad, rápidamente.

¿Por qué esperan que sus clientes se conformen con otra cosa?