Afores invierten 119,130 millones de pesos más en renta variable mexicana

Las administradoras de fondos para el retiro (Afores) incrementaron sus inversiones en renta variable nacional en mayo, respecto del mismo mes del año pasado.

En el quinto mes del año, las inversiones de las Afores destinadas a la renta variable nacional aumentaron a 6.92% del total, desde los 6.77% registrados el mismo mes del 2025.

Dicho resultado representó un incremento de 119,130 millones de pesos, ya que se pasó de 502,610 millones de pesos de mayo del año pasado a 621,739 millones de pesos, en el mismo mes del 2026, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El incremento en la inversión se dio en un periodo donde el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, subió 1.08% a 68,587.74 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 1.19% a 1,374.54 puntos.

Las Afores administran recursos por 8.98 billones de pesos, 21.02% más respecto a mayo del 2025, cuando había 7.42 billones.

En el caso de la inversión en renta variable internacional, presentó un incremento, al pasar de 13.60 a 14.64 por ciento.

En los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) la inversión aumentó de 2.69 a 2.98%, a mayo.

Por el contrario, el portafolio de inversión de las Afores que destinaron en instrumentos gubernamentales como bonos de desarrollo del gobierno federal en unidades de inversión (Udibonos), Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), entre otros, fue ligeramente menor en 50.08% desde 50.25% de un año antes.

Mientras que el capital destinado a la adquisición de deuda privada nacional disminuyó, al pasar de 13.06% a 11.46% en mayo de este año, y las inversiones estructuradas bajaron de 8.25 a 7.68 por ciento.

Mueven inversiones

Expertos consideraron que este repunte de la inversión en renta variable nacional se debe principalmente al fortalecimiento del peso y la expectativa de menores tasas de interés.

Amin Vera, director financiero de Invala Family Office, dijo que el movimiento hacia renta variable nacional es una respuesta a la baja de tasas de interés y la necesidad de buscar rendimientos en un área donde la regulación todavía les permite aumentar su exposición. “México ha entrado en un ciclo de bajada de su tasa de referencia, lo que provoca que los instrumentos de deuda (como Cetes y bonos) ya no sean tan atractivos ni ofrezcan los rendimientos cómodos de periodos anteriores. Al bajar las tasas, el escenario del superpeso se debilita y los manejadores de fondos buscan mejores rendimientos en otros activos”, explicó.

Según Vera, debido a que “los gestores de las Afores probablemente ya han alcanzado sus límites permitidos en inversiones extranjeras, buscan opciones donde todavía tengan ‘un poco más de espacio’ bajo la regulación actual. La renta variable nacional ofrece ese margen para colocar el capital que sale de la renta fija”.

Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex Casa de Bolsa, aseveró en una entrevista reciente que el “incremento de la inversión en renta variable por parte de las Afores mexicanas, es motivado principalmente por la baja en las tasas de interés y la necesidad de diversificar carteras masivas”.

Añadió que ante un entorno de deuda gubernamental saturado, “estas instituciones buscan mayores rendimientos aprovechando el crecimiento constante de los activos que administran. A pesar de la volatilidad geopolítica y los conflictos internacionales, las administradoras mantienen una visión a largo plazo que prioriza la recuperación estructural sobre las crisis transitorias”.

Los expertos de Monex consideraron que el mercado nacional mostró un tono balanceado, impulsado por la recuperación de diversas empresas de consumo durante mayo.

“El entorno global continúa favoreciendo el posicionamiento en los mercados emergentes; sin embargo, será clave evaluar la visión sobre el mercado local y sus comparables en Latinoamérica”, afirmaron.

Hacia adelante, resaltaron que los factores que moverán al mercado serán “el crecimiento económico global (con México en un entorno de ajuste a la baja), posibles cambios en el entorno comercial impulsados por la agenda de Donald Trump, dudas sobre la flexibilidad monetaria de la Fed, eventuales revisiones favorables a las utilidades del S&P 500, más noticias y cuestionamientos sobre la Inteligencia Artificial, los avances en diversos sectores de cara al Mundial 2026 y el panorama geopolítico, donde Medio Oriente será clave”.

Inversión extranjera es atractiva

Amin Vera comentó que el mercado de renta variable extranjero se percibe más atractivo que el nacional para tenedores de fondos, aunque las Afores enfrentan limitaciones legales para aprovecharlo plenamente.

Añadió que mientras que las bolsas nacionales han mostrado crecimientos pequeños, la renta variable internacional ha registrado incrementos significativos, llegando incluso al 30 por ciento.

“En mayo, las Afores alcanzaron 8.9 billones de pesos, equivalentes a 24.6% del PIB nacional. Esta vez, todas las administradoras registraron avances, encabezadas por Profuturo, Afore Coppel y SURA”, destacaron analistas de GBM Research.

Agregaron que, en cuanto a la asignación de activos, la exposición a acciones internacionales aumentó a 14.6 por ciento. “Esto sugiere que las Afores favorecen los mercados globales para diversificar portafolios y buscar mejores oportunidades”.