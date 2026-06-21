Brasil ve difícil evitar arancel de 25% de EU

A pesar de las sucesivas rondas de negociación sobre los aranceles propuestos por el gobierno de Donald Trump frente a los productos brasileños, los miembros de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva evalúan con pesimismo el progreso de las negociaciones. La expectativa, hasta la fecha, es que será poco probable que construya un acuerdo definitivo entre los dos países.

La percepción en el gobierno brasileño es que las conversaciones avanzan sin un horizonte claro, principalmente porque EU aún no ha indicado qué puntos estarían dispuestos a negociar. Sin señales concretas de la Casa Blanca, los interlocutores evalúan que hay poco espacio para un acuerdo efectivo.

Desde los primeros contactos del grupo de trabajo creado para abordar el tema, Brasil ha presentado argumentos técnicos y datos económicos para mantener que no hay justificación para la imposición de aranceles a los productos nacionales. Sin embargo, la evaluación detrás de escena es que los elementos presentados hasta ahora no han sido suficientes para alterar la posición estadounidense. Los miembros del gobierno informan de dificultades para identificar los caminos que permiten desbloquear las negociaciones. Hasta la fecha, la postura de los Estados Unidos se considera sin propuestas concretas que puedan servir de base para un entendimiento entre las partes.

El sábado 13 de junio, representantes de los dos países sostuvieron otra ronda de conversaciones sobre las tarifas. En Valor, el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (Mdic), Márcio Elias Rosa, quien asistió a la reunión, dijo que las negociaciones continuarán. En el lado estadounidense, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, asistió. Se espera una nueva ronda de conversaciones esta semana. La agenda continúa las conversaciones iniciadas tras la publicación del informe final de la investigación realizada por el gobierno de EU sobre la base de la Sección 301. Hasta el 15 de julio, los interlocutores del gobierno creen poco probable que se adopten nuevas medidas punitivas contra Brasil.