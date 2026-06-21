Se disparan 144% envíos petroleros de Venezuela

Estados Unidos, India y Bahamas se consolidan como los principales compradores del crudo venezolano, en medio de un repunte que llamó la atención de los analistas del transporte marítimo internacional. De acuerdo con un informe de la firma Signal Ocean, los envíos marítimos de petróleo venezolano crecieron 144% entre enero y mediados de junio.

Según los datos difundidos, el volumen mensual de cargas transportadas por vía marítima pasó de 0.62 millones de barriles en el primer mes del año a cerca de 1.5 millones de barriles hacia mediados de junio, medido sobre un promedio móvil de siete días. Se trata del sexto mes consecutivo de crecimiento para las exportaciones petroleras del país.

Del total de los embarques, el petróleo crudo concentró 92%, el fuel oil representó 8% restante. Para Signal Ocean, el alza respondió a la reactivación del sector energético venezolano y a la flexibilización de licencias por parte de EU para actividades relacionadas con la energía en el país.

El informe indica que los envíos llegaron a superar los 2 millones de barriles a inicios de mayo y que el promedio acumulado en el año se ubica cerca de 1.10 millones de barriles diarios, casi el doble del promedio anual registrado en 2024 y en 2025. En materia de destinos, EU lideró las compras con 44.7% de los envíos del semestre, seguido por India con 17.8% y Bahamas, con 10.5 por ciento.