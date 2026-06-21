Crean Clúster de la Industria de Reuniones en Puebla

Puebla, Pue. Debido a que los turistas de reuniones gastan hasta tres veces más respecto a los de ocio y recreación, Puebla apuesta por crear un clúster para captar mayor derrama económica; el sector aporta 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el país.

María Angélica Galindo, nombrada como presidenta del Clúster de la Industria de Reuniones “Vive Puebla”, explicó a El Economista que hay condiciones geográficas, económicas y de infraestructura para que la entidad sea un importante competidor a nivel nacional.

De acuerdo con información local, un turista común gasta cerca de 8,600 pesos, mientras que un asistente nacional a convenciones o reuniones destina alrededor 15,500 pesos y uno extranjero 38,000 pesos.

Asimismo, la industria turística genera más de 1 millón de empleos directos e indirectos con cerca de 330,000 eventos al año en el país.

En el caso de Puebla, la Secretaría de Desarrollo Turístico tiene programados 360 eventos durante este año, 3% más respecto a lo concretado en el 2025. Además, el turismo de reuniones representa 16% de la derrama económica total del año pasado, que fueron alrededor de 18,000 millones de pesos.

Trabajo conjunto

María Angélica Galindo dijo que autoridades, Iniciativa Privada y universidades deben trabajar en conjunto, a través del clúster, para atraer más congresos y convenciones de carácter nacional e internacional.

Indicó que el hecho de pensar que ese tipo de turismo dejará hasta tres veces más derrama debe generar un gran interés para tener una estrategia que permita acrecentar el atractivo de Puebla, con organizadores de esos eventos.

Asimismo, comentó que los eventos importantes y que cambian de sede, es decir, que pasan de un estado a otro, son buscados por las autoridades hasta con dos años de anticipación para llevarlos a sus recintos, donde Puebla destaca por su infraestructura.

Sólo el Centro Expositor de Puebla, ubicado en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe en esta ciudad, tiene 40,000 metros cuadrados de superficie sin columnas y está techado, además de ser uno de los más grandes no sólo de México sino de América Latina.

Galindo Dip agregó que se tienen otros tres recintos techados para 15,000 o 35,000 personas: se trata del Auditorio Metropolitano, Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Centro de Convenciones de Puebla.

Comentó que no fue complicado convencer a las autoridades y representantes de universidades para conformar el clúster que tendrá objetivos claros a partir de este año, esto en vísperas de que se lleve a cabo el Tianguis Turístico en el 2027.

Explicó que, como parte de la estrategia de arranque, se presentó el proyecto Puebla MICE Forum, plataforma que vincula a compradores nacionales e internacionales dentro del sector turístico.

Asimismo, dijo, ayudará a la promoción de la oferta turística, hotelera y de servicios del estado, lo cual hace mucha falta detonar para que se refleje en la ocupación de cuartos.

“Ahora con la puesta en operación de 12 nuevos vuelos nacionales e internacionales desde Puebla se tiene una mejor conectividad para que lleguen asistentes a los congresos que se realicen, sin la necesidad de hacer escalas en la Ciudad de México”, destacó.

Aprovechamiento

El norte del país es un mercado que buscan explotar, ya que la conectividad desde el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” registra que 15% de los asistentes a congresos o convenciones provienen de esa zona.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y Turismo municipal, en lo que va del año se han realizado más de 54 congresos y convenciones en la capital poblana, con una asistencia estimada superior a 570,000 visitantes.

En el caso de los recintos a cargo de Convenciones y Parques, organismo del gobierno del estado, se registraron 1,400 eventos en el 2025, lo que representó 24% más respecto al año anterior.

La presidenta del Clúster de la Industria de Reuniones “Vive Puebla” reiteró que en este año se verá el trabajo de lo que hacen, pues hay apoyo del gobierno del estado por consolidarlo y traer eventos importantes, los cuales representan un crecimiento en la derrama económica.

Asimismo, destacó, el sector turístico incentiva e invierte en mejoras de sus establecimientos.

Tienen en la mira congresos sobre transporte, salud y educación superior, con el objetivo de ampliar la cartera de eventos que pongan a la Angelópolis como destino competitivo