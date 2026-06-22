Mercado de alimento para gatos gana terreno

La categoría de alimento para gatos mantiene una tendencia positiva de crecimiento en México, principalmente en el segmento premium, impulsada por un mercado donde alrededor del 40% de los hogares tienen gatos.

Este dinamismo en la demanda también responde a la tendencia por humanizar a las mascotas, por el aumento del gasto en nutrición premium, así como por consumidores cada vez más informados y dispuestos a invertir en productos funcionales y en el bienestar de sus mascotas.

“En la parte de alimento para perro definitivamente hay una desaceleración, pero en el de gato el crecimiento sigue siendo muy por arriba, con un nivel de crecimiento estimado de 6% que ha estado ganando participación”, comentó Paola Delgado, directora de Mercadotecnia Global de ADM Nutrición para Mascotas.

Aunque la categoría de alimento para perros registró un crecimiento estimado de alrededor de 3.2% en 2025, continúa concentrando la mayor parte del mercado, con cerca de 80% de las ventas en volumen.

En tanto, el alimento para gatos representa alrededor de 20% del mercado total de mascotas, por lo que las expectativas de crecimiento son favorables, dijo la directiva en entrevista.

El mercado de alimentos para gatos en México cerró con un valor de 606.3 millones de dólares en 2025 y se proyecta que se crezca a una tasa anual compuesta de 4.3 % entre 2026 y 2035, para alcanzar aproximadamente los 923.8 millones de dólares en valor al cierre del periodo, de acuerdo con un estudio de Informes de Expertos.

Dentro de la división de los felinos destaca el crecimiento de los productos premium, un segmento que representa cerca de 20% del mercado de alimento para gato, de acuerdo con información de ADM, una empresa global que produce alimento para mascotas bajo las marcas Minino y Ganador.

El crecimiento del segmento premium responde a una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar animal, dijo Paola Delgado de ADM Nutrición para Mascotas

“Hemos notado que el dueño de gato es mucho más consciente y está más dispuesto a gastar. No importa el precio, lo que quiere es el bienestar de su mascota”, explicó.

Un alimento premium es el que ofrece beneficios adicionales, no solo una nutrición completa y balanceada, sino componentes que contribuyen al bienestar de la mascota, como antioxidantes, prebióticos y probióticos, acotó.

Espacio para desarrollar nuevos productos

La directiva atribuyó esta tendencia a un cambio en la relación entre las personas y sus mascotas, toda vez que los mininos se han vuelto un compañero y parte de la familia. “Entonces sí buscan darle mejores productos”, comentó.

A pesar del crecimiento de la categoría, ADM considera que todavía existe espacio para desarrollar nuevos productos y soluciones para el mercado felino mexicano.

“En México todavía falta mucha innovación, no sólo en temas de alimentos, sino de otro tipo de productos para gatos”, comentó Paola Delgado.

El mayor potencial, mencionó, está en productos como las arenas, los suplementos y otros productos complementarios que ya tienen mayor desarrollo en mercados internacionales.

“En otras partes del mundo hay una variedad inmensa y aquí en México estamos limitados”, añadió luego de confiar en que la evolución del mercado abrirá oportunidades para integrar nuevas propuestas en los próximos años.

En ese sentido, la directora de Mercadotecnia Global de ADM Nutrición para Mascotas anticipó que la compañía continuará impulsando la innovación en su portafolio de alimentos para gatos bajo la marca Minino, con el objetivo de aprovechar el crecimiento que registra la categoría.