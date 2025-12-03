México–Singapur: cinco décadas que abren la puerta a Asia-Pacífico

La relación entre México y Singapur cumple cinco décadas en un momento clave para la proyección de nuestro país hacia los mercados de Asia-Pacífico. Lo que inició como un vínculo diplomático ha evolucionado hacia una colaboración estratégica basada en innovación, comercio e inversión. Hoy, esta relación se consolida como una de las plataformas más sólidas para que México fortalezca su presencia en la región.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975 y la apertura de la embajada mexicana en Singapur en 1990, el acercamiento ha madurado hacia una agenda económica cada vez más sofisticada. Compartimos espacios relevantes como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico —de la cual Singapur es Estado Asociado—, lo que ha facilitado un diálogo permanente en materia de comercio, inversión e innovación.

La reciente celebración del Foro de Negocios México-Singapur 2025 —organizado por COMCE, CCE y la Singapore Business Federation (SBF), con la destacada participación del Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam— confirma el interés mutuo por elevar la cooperación empresarial y abrir nuevos espacios para la vinculación productiva.

En 2024, el comercio bilateral alcanzó alrededor de 3,600 millones de dólares, impulsado por productos de alto valor como manufactura avanzada y unidades de procesamiento de datos, telefonía, circuitos integrados, diodos y transistores. Esta dinámica refleja una relación sustentada en industrias tecnológicas complementarias.

Singapur es el quinto destino de exportaciones mexicanas en la región Asia-Pacífico y el primero entre los países de la ASEAN, consolidándose como puerta de entrada al sudeste asiático para las empresas nacionales.

En materia de inversión, entre 1999 y 2024 México recibió más de 1,000 millones de dólares en inversión extranjera directa proveniente de Singapur, con una aceleración destacable: solo en 2024 la cifra alcanzó 70.3 millones de dólares, casi siete veces lo registrado en 2017. Los sectores más dinámicos han sido energía, electrónica, construcción y turismo.

Las oportunidades futuras se apoyan en una estructura institucional sólida. Ambos somos miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que elimina aranceles y moderniza reglas de comercio, servicios, inversión y economía digital. Asimismo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur anticipa beneficios adicionales una vez que México concluya su proceso de ratificación.

Desde el COMCE consideramos fundamental fortalecer la comprensión de los instrumentos comerciales disponibles —como el CPTPP y el acuerdo Alianza del Pacífico–Singapur—, facilitar la integración de proyectos concretos en sectores con alto potencial como logística, manufactura electrónica, agroindustria de alto valor y servicios digitales, y promover la movilidad académica y de talento técnico para que el conocimiento fluya con la misma velocidad que las mercancías.

El reto para los próximos años es que las empresas mexicanas —sin importar su tamaño— visualicen a Singapur no como un mercado distante, sino como un nodo estratégico para escalar hacia Asia, y que los empresarios singapurenses identifiquen en México no únicamente a un socio latinoamericano, sino a la plataforma manufacturera y logística que conecta a América con el mundo.

*El autor es presidente de la Sección Asia-Oceanía del COMCE.