Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado en BC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este domingo la Central de Ciclo Combinado González Ortega, una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que incorporará 653 megawatts (MW) al sistema eléctrico nacional y tendrá capacidad para generar más de 5,000 gigawatts-hora (GWh) de energía al año, con el objetivo de fortalecer el suministro en una de las regiones con mayor demanda eléctrica del país.

Durante el acto realizado en Mexicali, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que la nueva central permitirá reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico de Baja California, particularmente durante los meses de verano, cuando las temperaturas extremas elevan significativamente el consumo de energía por el uso de equipos de aire acondicionado.

“La Central González Ortega incorpora 653 megawatts al sistema eléctrico y podrá generar más de 5,000 gigawatts-hora de energía al año”, señaló.

La obra forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura energética de Baja California. La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que el gobierno federal impulsa inversiones por más de 73,900 millones de pesos en generación, transmisión y distribución eléctrica para la entidad.

De ese monto, más de 18,000 millones de pesos se destinarán a nuevas líneas de transmisión y subestaciones, mientras que cerca de 3 mil millones de pesos serán utilizados para la modernización y automatización de las redes de distribución eléctrica.

Además, la CFE anunció la sustitución de 4,000 postes en Baja California para reducir fallas e interrupciones en el servicio. De acuerdo con la empresa, ya se han reemplazado 500 estructuras como parte de los trabajos iniciales.

Sheinbaum Pardo destacó que la nueva planta resulta estratégica para Mexicali, una de las ciudades con las temperaturas más altas del mundo, donde durante el verano los termómetros pueden superar los 50 grados centígrados, lo que provoca picos de demanda eléctrica.

“La planta tiene la virtud de garantizar el servicio eléctrico para Mexicali, tanto para las empresas como para las familias”, afirmó.

La mandataria también aprovechó el evento para exponer la política energética de su administración y anunció que el gobierno federal proyecta incorporar alrededor de 32,000 megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional durante el sexenio. De esa capacidad, explicó, 22,000 megawatts corresponderán a energías renovables.

Según la titular del Ejecutivo, el objetivo es que la CFE incremente su participación en la generación eléctrica nacional hasta alcanzar el 60% al término de la administración, consolidando el papel de la empresa pública en el suministro energético del país.

También destacó que, al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la CFE generaba cerca del 30% de la electricidad.