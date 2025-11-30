El mérito de respirar mejor

En Guadalajara, cuando llega la FIL, la ciudad respira tan distinto que a veces parece ahogarse. Será porque es la feria del libro más importante de esta parte del mundo, las actividades muchas y los visitantes, miles. Y la verdad es que todos los que llegan necesitan recuperar el aliento. Oxígeno. Respirar los aires que arrojan las páginas de un libro recién abierto, las voces de cada pasillo, los suspiros de gozo y las espiraciones de ese murmullo colectivo que sólo nace cuando los libros se juntan para hacer comunidad. Parecería que exhalar e inhalar fuera una tarea imposible, pero resulta todo lo contrario: cuando la Feria abre sus puertas como cada año, es hasta gozoso compartir el aire.

No queda más que unirse a la fiesta. Ir a las presentaciones, buscar algún literato conocido Y luego, después de pasear entre increíbles ejemplares, sorprenderse con nuevos y viejos volúmenes y gastar todo lo que no tiene, detenerse, que la existencia del libro depende no sólo de los autores, sino de un entramado casi milenario, que ha transformado las palabras en páginas, las ideas en objetos, los milagros en libros y permitido que la cultura hoy sea legada, la educación, pertenencia, tal vez, hasta lo más oscuro y rudo, pura diversión.

Es verdad: los libros han contado todas las historias, pero los editores han cambiado al mundo. Parecería una referencia de lo invisible, lector querido, pero la edición, la corrección, el diseño, la distribución y la planeación son labores de las que tal vez usted ni siquiera sospechaba, pero son fundamentales para que un libro exista.

Por ello, no es gratuito que el evento que se llevará a cabo hoy lunes 1 de diciembre en la FIL Guadalajara, sea el Homenaje al Mérito Editorial 2025, el más importante de todos que se entrega cada año para reconocer trayectorias y proyectos editoriales, celebrando a quienes ejecutan esas tareas con profesionalismo, vocación y compromiso hacia sus lectores y la cultura impresa.

El galardón al mérito lo recibe la EULAC, Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, una asociación que bajo el lema “Unirnos es una necesidad, lograrlo es nuestra tarea”, desde 1987 tuvo la misión de abrir canales de comunicación entre las editoriales universitarias del continente y promover la circulación de sus publicaciones.

Actualmente agrupa a más de 400 editoriales pertenecientes a doce asociaciones y redes nacionales de los diversos países de América Latina y el Caribe otorgando visibilidad al pensamiento académico latinoamericano, promoviendo el reconocimiento de la bibliodiversidad y apoyando el multilingüismo. “Por su enorme labor en la difusión del pensamiento académico, fomentar el espíritu de integración de las editoriales universitarias e impulsar la profesionalización del gremio durante casi cuatro décadas de trabajo sostenido” , el galardón lo recibirán Lía Castillo Meneses, presidenta actual de EULAC; Juan Felipe Córdoba–Restrepo y Sayri Karp Mitastein, ambos expresidentes de EULAC, y editores universitarios de gran trascendencia en sus tierras natales (Colombia y México) y en Hispanoamérica toda.

El mérito a Sayri Karp, actual directora de la Editorial Universidad de Guadalajara, editora favorita de la que suscribe –y le escribe a usted hoy, lector querido– trasciende el hecho de todos sus galardones. Celebra su dedicación y el impacto de su trabajo como editora, su inquebrantable creencia en el trabajo duro, el poder de la palabra escrita y el haber desarrollado una línea editorial que apuesta por la visibilidad, la equidad, la inclusión de voces marginadas en el ámbito académico y cultural, promover un futuro donde la lectura y el conocimiento sean para todos y entablar un diálogo entre diferentes tradiciones, corrientes y voces antes silenciadas.

El Homenaje al Mérito Editorial llega en un momento en que el libro, las letras y la edición se resignifican frente a desafíos globales muchas veces aterradores, con su amenaza de asfixia.

Placer y privilegio o encontrar editores que apuestan por un papel activo y transformador, han sido reconocidos por ello y convocan a lectores, narradores, poetas, investigadores, jóvenes escritores, científicos, maestros y estudiantes a imaginar otros mundos posibles, encontrarlos en sus libros, festejarlos en la Feria y encontrar aires novedosos para respirar mejor.