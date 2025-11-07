Al margen del PEF

Hace mucho que los alcaldes y los gobernadores dejaron de ir a San Lázaro para cabildear las asignaciones presupuestales. El monto de los programas y su asignación dentro de los ramos presupuestales se decidió en Palacio Nacional sin excepción y en algunos casos, con errores notables.

De todos los signos partidistas, alcaldes y gobernadores tienen claridad en los métodos de la Cuarta Transformación. Ya no solo se trata de la austeridad republicana ni de la justa medianía (reflejada en el tope salarial para mandos medios y superiores) sino de encontrar las fórmulas de recaudar y reconducir el gasto para los rubros más apremiantes.

Nuevo León es ejemplo nacional en materia del impuesto predial. Algunos municipios de innegable vocación turística —Bahía de Banderas, en Nayarit; Los Cabos, en la península sudcaliforniana, o la conurbación que ha crecido alrededor de Cancún, entre los más notables— podrían eficientizar sus catastros, a partir de la digitalización de los padrones.

El viejo modelo aplicado en el gobierno de la Ciudad de México, en las épocas manceristas, o en la zona metropolitana de Guadalajara, por las administraciones emecistas, estaba basado en cartografías tridimensionales que sirvieron para actualizar bases de datos de empresas foráneas, pero que no se tradujeron necesariamente en más recursos para los ayuntamientos.

La movilidad —ahora se sabe— también puede ser una fuente de ingresos para las alicaídas tesorerías estatales. El éxito de las redes de Cablebus y BTL’s, o los trenes de cercanías es un modelo que se ha extendido a las grandes urbes (Monterrey y Guadalajara), pero en la Ciudad de México, nadie está dispuesto a pagar el costo de incrementar la tarifa del SCT Metro… por ahora.

Definido ya el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026, legisladores federales y locales, junto con autoridades hacendarias estatales, están abocados a examinar opciones que permitan fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y sus haciendas públicas.

¿Las rutas? El análisis de los impuestos vehiculares y la modernización digital de los registros de la propiedad y los catastros multipropósito; la aceleración de la inversión pública productiva, con énfasis en proyectos con alto impacto social y económico; la integración de los criterios de sostenibilidad en la inversión pública estatal y municipal; y el fortalecimiento de capacidades para la planeación, evaluación, financiamiento y ejecución de proyectos de inversión.

El catastro multipropósito es un sistema integral de información geoespacial, jurídica, económica, ambiental y social de los predios. No se limita a fines fiscales, sino que incluye bases de datos sobre la propiedad del suelo, características físicas, valoración económica, zonificación, y datos socioeconómicos y ambientales. Además, facilita la gestión y gobernanza de las tierras rurales, proporcionando información clave para la formulación de políticas públicas.

Efectos secundarios

AVISOS. El escenario está preparado: la familia Amodio accedió a facilitar la expo Santa Fe para que el próximo miércoles 12, la industria digital y de las tecnologías de la información acuda a un foro con expositores de primer nivel del gobierno –entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García— y los capitanes de Google, Axtel, Meta, Kio Networks, Lenovo y Digevo. El titular de la Agencia para la Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, no ha respondido a la invitación. Tal vez se anime, si este fin de semana llega la confirmación del empresario taiwanés Jensen Huang, fundador de NVIDIA.

COSTOS. Las inundaciones en la huasteca veracruzana afectaron a 457 planteles escolares, 111 de los cuales sufrieron daños graves. La reconstrucción de la infraestructura educativa y hospitalaria quedará a cargo de la federación, mientras que la administración estatal encabezada por Rocío Nahle ha requerido al Congreso de Veracruz autorización para una partida extraordinaria —serían 10,000 millones de pesos— para dar inicio al rescate de infraestructura de la zona norte, así como la huasteca.