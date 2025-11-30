Libros para ejecutivos: los mejores regalos de Navidad

Hemos vuelto a esa época del año. Todo rush, todo es euforia, urgencia y satisfacción mezclada con estrés: comprar comprar comprar. Sí, muy bonita la Navidad y qué bien tener aguinaldo, etcétera. Vivan fiestas, vacaciones y paz a todos los hombres de buena voluntad.

Pero antes, claro, hay que pasar por el ¿divertido? ritual del regalo para el amigo de la oficina, el jefe, el colega que tocó en el intercambio. Dios, ¿qué regalarle a esas personas sin quedar como un avaro o un tipo sin imaginación?

Mi sugerencia: los libros nunca quedan mal. Es un halago a la persona y alimenta las conversaciones. Pronto platicar en la hora del café será más interesante. Así que el regalo es mutuo.

Sin más, algunas de mis sugerencias.

Los Mandibles, de Lionel Shriver. La novela perfecta para un macroeconomista. En un futuro no tan lejano, Estados Unidos es un verdadero lote baldío, el patio trasero de América, un basurero posmoderno. En plena crisis económica, los estadounidenses tratan de huir hacia México, el nuevo país hegemónico global. Un gran muro divide ambos países, de tal suerte que el cruce fronterizo es imposible. Sí, el muro que propone Trump pero sugerido por la autora Shriver años antes que la ocurrencia del trumpismo. Hay un racismo rampante, miedo a los vecinos y pobreza absurda. La verdadera pesadilla gringa: hasta el papel de baño escasea.

En ese mundo complicado, la familia Mandible trata de sobrevivir. Otrora una familia de empresarios, los herederos de la fortuna familiar ven cómo su dinero desaparece bajo una megainflación rampante. La novela incluye análisis económico y una muy contemporánea lista de desafíos políticos. Shriver publicó la novela en 2016 y es increíble lo precisa que es aproximándose a nuestros tiempos.

Liberalism at large: the world according to The Economist, de Alex Zevin. Desde 1843 la revista inglesa The Economist ha marcado el ritmo (y ha consagrado los ritos) del liberalismo económico y político. En este libro (que también está publicado en español por el Fondo de Cultura Económica), Zevin recorre la historia de la revista que cambió el modo en que se entiende la macroeconomía y se allegan las finanzas personales a cualquier persona que sepa leer. El autor es un crítico del capitalismo pero eso no arroja un recuento histórico excesivamente sesgado: hay una mirada curiosa y un verdadero trabajo periodístico en estas páginas. Un libro ideal para quien esté interesado en la historia reciente, la economía de mercado y tenga ánimos de entender el capitalismo de los últimos doscientos años.

Warriors, rebels and saints: the art of leadership from Machiavelli to Malcolm X, de Moshik Temkin. Las verdaderas definiciones del liderazgo no vienen de posts frívolos de LinkedIn ni de libros de superación personal. Mejor revisar la historia, estudiar a los grandes maestros del pasado. Algo se puede obtener de ese esfuerzo. Lo que propone Temkin es un recorrido atrevido en el que los ídolos son desmitificados y las eras históricas desmenuzadas. La pregunta el autor: ¿las crisis generan líderes y héroes o los héroes y líderes generan las crisis con su presencia disruptiva? Desde las ideas promovidas por Maquiavelo hasta la política socioeconómica a lo Margaret Thatcher, pasando por Mahatma Gandhi y Jesús el Cristo, Zevin propone esta cronología de héroes y villanos —y a veces los líderes son ambas cosas— en la que nada es pasado por alto en las definiciones del liderazgo en diversos contextos.

Tal vez esto suene maniqueo: no lo es. Sin embargo, el libro tiene como defecto su ausencia de dirigentes políticos de todos los matices del espectro ideológico. Son páginas que se leen en un santiamén; quien lo regala quedará como un conocedor de las ideas y paradigmas bajo los que hemos vivido en Occidente. ¿Qué nuevo liderazgo nos falta en los tiempos por venir? Zevin propone algunas ideas, pero la provocación servirá para que el lector llegue a sus propias conclusiones sobre sus oportunidades en la Historia con mayúsculas o en las empresas y escenarios más mundanos.

1, 2, 3, 4: los Beatles marcando el tiempo, de Craig Brown. ¿Un beatlemaniaco en la oficina o en la cena familiar? Pues el mejor regalo es esta novedad que puede conseguirse en prácticamente cualquier librería. En esta biografía del grupo de rock más influyente de todos los tiempos Brown propone una teoría: son los Beatles los verdaderos protagonistas y divulgadores de la vida occidental por el mundo. Sin los Beatles no habría la cultura de la celebridad tal como la conocemos. Desde los tiempos del sistema estelar del Hollywood clásico no se había conocido ese furor como el de los y las fans de los Fab Four de Liverpool. Lo que es más: si en Hollywood se trataba de mantener las formas y proteger a las estrellas de las habladurías de los pasquines de farándula, en el caso de los Beatles la cercanía con el público permitió conocer la gloria y el descenso a los infiernos de Paul, John, George y Ringo. Y eso sólo provocó cada vez más euforia. Los Beatles nos pertenecen a todos.

Esa influencia cultural puede rastrearse hasta la era de los creadores de contenidos en TikTok y Discord. Los Beatles han sido las estrellas pop por excelencia y nosotros, los nacidos después de los años sesenta, los hemos dado por sentado, nuestra constante del álgebra cultural. El autor va de las biografías de los miembros del grupo hasta las anécdotas de su tiempo y cómo fueron recibidos por los periodistas y otros personajes eminentes de la época. Los Beatles son eternos. Al menos en los tiempos pop lo son.

La llamada: un retrato, Leila Guerriero. De las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado se ha dicho mucho pero no se ha contado suficiente. En este reportaje de 600 páginas, la periodista argentina Leila Gerriero —muy posiblemente la gran periodista de esta década— sigue la vida de Silvia Labayru, una adolescente cualquiera que por causalidades e incidentes acaba siendo secuestrada por la policía secreta de la era del dictador argentino Jorge Rafael Videla. A diferencia de tantos otros, Silvia pudo sobrevivir y todo gracias a una proverbial llamada telefónica.

Pero este gran fresco no es sólo sobre Labayru. El retrato que Guerriero propone abarca a las familias de los desaparecidos y la herencia cultural de la dictadura en Argentina (y también de otros países latinoamericanos que sufrieron una dictadura militar). Es también la historia de un grupo de adolescentes atrapados en un remolino político y finalmente el close up de Labayru… casi sin Labayru.

Dime que la dictadura no te ha tocado y piénsalo bien. Quizá crees que el terror es sólo para los malos y los tontos. Piensa de nuevo muy fuerte y prepárate: tal vez serás el próximo secuestrado. Las certidumbres existen como mera ilusión, como propone la autora. Cuando estamos bajo el poder opresivo ninguna vida es preciosa, todos somos desechables. En México nos hemos sentido inmunes a las dictaduras latinoamericanas, pero en estos días en los que vivimos la era de terror del narco el miedo es real. No será el poder político quien nos destruye, es el poder fáctico del crimen organizado. La llamada puede ser la historia de cualquiera de nosotros.