Las jugadas en salud ¿internacionales?

El Sistema de salud está colapsado, no es novedad para nadie, pero con este Mundial se establecieron hospitales que pueden atender a turistas como efecto colateral del mundial, incluso en caso de sismo, mismos que fueron verificados y supervisados por directivos de la FIFA, donde firmas privadas toman el control dado la falta de instrumentos en hospitales públicos.

No obstante, y pese a los señalamientos de este organismo, para con los hospitales públicos el sistema de abasto de medicamentos, aunque avanza, el tema de distribución se mantiene sin definir.

Nos aseguran que se busca sea a través de Birmex, la empresa estatal al mando de Carlos Alberto Ulloa, lo cual no se sabe cómo garantizaría la correcta distribución de medicamentos y utensilios, mismos que requieren de un manejo especializado y transporte por igual. Y eso, pone aun en disyuntiva la viabilidad.

Lo que parece da un revés después de haber quedado fuera del mapa de la salud en México, es la inversión en investigación clínica por demás relevante.

Recordaremos que desde inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador prácticamente la desapareció, cerrando la posibilidad a las farmacéuticas internacionales la investigación y con ello, inversiones millonarias, mismas que hoy se retoman.

Aunque la rapidez en las aprobaciones regulatorias vía la Cofepris, que preside Víctor Hugo Borja, la organización de la investigación clínica y el reclutamiento de pacientes, junto con la experiencia clínica adecuada vía la certeza de las reglas de corto como de largo plazo, en México, son fundamentales para atraer inversiones.

Por lo pronto, farmacéuticas como; Lilly, bajo la presidencia de Phelipe Philippsen y Roche, bajo la tutela de Mónica Palomares, retoman su posición en este rubro, con todo.

Lilly México va con todo en el desarrollo de nuevas moléculas para atender segmentos como obesidad, Alzheimer, diabetes y enfermedades inmunológicas.

Vuelve a poner a México como uno de los jugadores importantes en América Latina, y dentro de sus inversiones equivalentes al 25% de sus ingresos anuales. Además de inversiones multimillonarias en ensayos clínicos.

Lilly lleva 67 estudios clínicos en México enfocados en cáncer de mama, pulmón y próstata, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, daño renal, artritis idiopática juvenil, colitis ulcerosa y migraña pediátrica.

En cuanto a Roche, la farmacéutica de origen suizo, prevé invertir alrededor de 1,200 millones de pesos en México durante este año para el desarrollo de 16 estudios clínicos.

Donde se tratan padecimientos en neurología como Parkinson, Alzheimer y esclerosis múltiple; inmunología, además de enfermedades renales, así como áreas de traumatología, oftalmología y hemofilia.

Se reactiva la investigación clínica y los movimientos en el sector, pero de que se requiere de una certeza jurídica para que México se mantenga en la jugada y en las grandes ligas, es una realidad.