Crecen 7.1% indagatorias por delitos de adolescentes

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 35,193 adolescentes fueron imputados en México, durante 2024, por la presunta comisión de delitos en carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales, de los que 27,669 (78.6%) eran hombres y 6,357 (18.6%) mujeres; la cifra total es 7.1% y 55.4% superior, respectivamente, a los adolescentes imputados el año previo y en el 2021, año en que se registró la cifra más baja desde el 2017.

Por población adolescente, consiga el reporte de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 confeccionado por el ente autónomo, las carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público (MP) en 2024 muestran un registro de 259.3 personas adolescentes imputadas por la comisión de algún delito por cada 100,000 adolescentes en México.

Precisa que de 2021 a 2024 la tasa referida aumentó 55.8% a nivel nacional ya que hace cinco años se registraron 166.5 personas entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años imputadas por cada 100,000 adolescentes.

“En 2024, las entidades con las tasas más altas de personas adolescentes imputadas por cada 100,000 personas adolescentes fueron: Aguascalientes (841.1), Nuevo León (665.4), Sonora (631.5) y Ciudad de México (611.8)”, cita el documento de 24 páginas.

“Al cierre de 2024, había 4,095 personas adolescentes con alguna medida de sanción: 64.3% (2,633) cumplía una medida no privativa de la libertad y 35.7% (1,461) cumplía una medida privativa o restrictiva de la libertad. Estas últimas medidas incluyen medida cautelar de internamiento preventivo, internamiento y semi-internamiento o internamiento en tiempo libre”.

Los delitos más cometidos de los menores en centros de confinamiento fueron en 2024 narcomenudeo, homicidio, robo, delitos por armas y violación.

Tendencia

Tras una tendencia a la baja en la privación de la libertad de personas adolescentes, amplía, en 2024 se observó un aumento de 3.6% en los ingresos a los centros de internamiento respecto a 2023, cuando sumaron 1,508.

Hace dos años, las instituciones estatales de seguridad pública pusieron a disposición ante el MP o Juzgado Cívico a 19,641 adolescentes por presuntos delitos o faltas cívicas; del total, 90.3% (17,739) eran hombres y 9.7% (1,897), mujeres.

En los municipios, 50,560 adolescentes fueron puestos a disposición por las autoridades de seguridad pública en el mismo periodo, de los que 43,781 (86.6%) correspondió al sexo masculino, 13.2% (6,663) al femenino y en 116 (0.2%) personas no se identificó el sexo.

Respecto de 2023, en 2024 la disminución en el número de adolescentes puestos a disposición del MP o Juzgado Cívico por las autoridades de seguridad pública estatales fue de 17%, y de 11.7% en el ámbito municipal, cuando se registraron 23,664 y 57,321 casos, respectivamente.

Durante 2024, detalla el informe, se registraron 36,447 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, y que desde 2022 el delito de lesiones ha sido el más frecuente al desplazar al robo, que fue el delito más frecuente entre 2017 y 2021.

En el periodo referido se registraron 27,912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes, de las que 6 de cada 10 (16,077, equivalente a 57.6%) fueron mujeres y 58.9% (6,031, de un total de 10,240) era menor de 20 años.

La mayor proporción de mujeres víctimas se concentró en el grupo de 10 a 19 años, con 8,761 (63.7%), de 13,801 víctimas del rango de edad.