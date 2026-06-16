Brasil y Japón anuncian negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo de comercio entre la nación asiática y el Mercosur, según una nota conjunta divulgada por la cancillería brasileña tras una reunión de los mandatarios de ambos países en el G7 en Francia.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado tratados entre el bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y socios externos como la Unión Europea, que firmó en enero un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

El izquierdista Lula se reunió este martes con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la cumbre de líderes del G7 a la que Brasil fue invitado.

"Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón", indicó la nota conjunta.

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio.

"Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur", declaró Lula durante la reunión con Takaichi.

"Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias", agregó.

Brasil, un país de perfil exportador, ha enfrentado desde 2025 amenazas arancelarias del gobierno estadounidense de Donald Trump, un aliado de la oposición de derecha a Lula.