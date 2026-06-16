Por el bienestar de Puebla y la seguridad, gobierno estatal refrenda alianza con la Guardia Nacional

Mil 176 elementos concluyeron su formación como sargentos primeros y segundos tras un proceso de capacitación especializada.

La preparación de nuevos mandos fortalece las capacidades operativas de una institución clave para la protección ciudadana y el Estado de derecho.

PUEBLA, Pue.- Un total de mil 176 elementos concluyeron los cursos de formación de sargentos primeros y segundos de la Guardia Nacional, lo que fortalece las capacidades de esta institución encargada de la seguridad pública y la protección de las y los mexicanos. En este marco, el gobernador Alejandro Armenta Mier acompañó la ceremonia de graduación y refrendó el respaldo del Gobierno del Estado a las instituciones nacionales que contribuyen a la construcción de la paz, mediante el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la ceremonia, encabezada por el comandante interino de la Sexta Región Militar, general de brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, se graduaron 312 sargentos primeros y 864 sargentos segundos, para un total de mil 176 nuevos mandos, integrados por 249 mujeres y 927 hombres. Asimismo, fueron entregados reconocimientos a quienes obtuvieron los más altos promedios de aprovechamiento académico, resultado de seis meses de formación especializada basada en los ejes del Modelo Educativo Militar 2025-2030: especialidad, liderazgo militar, desarrollo académico y formación ética.

El director de la Escuela Militar de Clases de las Armas, Servicio de Policía Militar y Guardia Nacional, general brigadier de Estado Mayor César Isaan Niño Ávila, destacó que las y los egresados cuentan con las capacidades técnicas, operativas y humanas necesarias para fortalecer a la Guardia Nacional, institución fundamental para la seguridad pública y la protección de los derechos.

En representación del personal graduado, el sargento segundo Manuel Alejandro Gutiérrez Urcid expresó que quienes concluyeron esta etapa asumen con orgullo y responsabilidad el compromiso de servir a México con lealtad, honor y profesionalismo. Reconoció el respaldo de las autoridades militares, instructores y familias que acompañaron su formación, al tiempo que refrendó el compromiso de contribuir a la construcción de un país más seguro para las nuevas generaciones. La ceremonia concluyó con un desfile de honor de las y los graduados, símbolo de disciplina, cohesión y vocación de servicio.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, instituciones que han sido aliadas permanentes en las estrategias de seguridad implementadas en la entidad para garantizar tranquilidad, orden y bienestar a las y los poblanos.