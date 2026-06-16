Shein y grandes almacenes de París BHV ponen fin a su polémica colaboración

Los grandes almacenes franceses BHV y la marca ⁠de moda rápida online Shein pusieron fin a su colaboración tan solo siete meses después de ⁠que la apertura de una ⁠tienda permanente de Shein en los grandes almacenes parisinos había provocado una polémica.

La Société des Grands Magasins (SGM), que gestiona el BHV de París desde 2023, anunció que venderá los grandes almacenes parisinos a su actual equipo directivo, liderado por Karl-Stéphane Cottendin.

Cottendin dijo que BHV pondría fin a su colaboración con Shein, calificándola de error, según un portavoz.

BHV fue objeto de críticas por su alianza con Shein debido al modelo de negocio de la empresa de Singapur, caracterizado por precios bajísimos y la venta de productos ilegales en su plataforma.

Shein dijo en un comunicado que la colaboración con SGM siempre se concibió como algo temporal.

El lanzamiento de Shein en ⁠BHV en noviembre se vio acompañado ⁠de protestas y, ⁠el mismo día de la inauguración, el Gobierno francés intentó ⁠cerrar su plataforma, medida que posteriormente fue revocada por un tribunal de París.

SGM ya atravesaba dificultades antes de la colaboración con Shein, con retrasos en los pagos a los proveedores, y el lanzamiento de Shein provocó que muchas marcas abandonaran los grandes almacenes ⁠en señal de protesta.