Peso mexicano cierra estable frente al dólar; mercado espera anuncio de la Reserva Federal

El peso mexicano terminó con pocos cambios frente al dólar la jornada de este martes. La divisa local avanzó moderadamente en un mercado a la espera del primer anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) bajo la presidencia de Kevin Warsh.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2171 unidades por dólar. Frente a un registro de 17.2213 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una mejora de 0.03%, inferior a un centavo.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.2372 unidades y un nivel mínimo de 17.1823. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una seis monedas, descendía 0.07% a 99.56 puntos.

El peso extendió ligeramente el avance observado tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz preliminar, que tendrá una firma oficial el viernes. Mientras tanto, los operadores centran su atención en la reunión de la Fed, que inició este martes.

Esperan comentarios de Warsh

El mercado no espera un movimiento en las tasas de interés, que se encuentran en el rango de 3.50%-3.75%; sin embargo, serán clave los comentarios de Warsh sobre la guerra y sus efectos sobre la inflación, además de cualquier cambio en la estrategia de la autoridad.

"La decisión de tasas, en sí misma, no debería ser el principal foco de volatilidad en vista que el consenso apunta a que el FOMC mantendrá sin cambios el rango objetivo de la tasa de fondos federales", dijo en una nota Felipe Barragán, estratega del broker Pepperstone.

"El verdadero evento estará en la señal que acompañe esa decisión, especialmente porque se trata de la primera reunión liderada por Kevin Warsh como presidente de la Fed y porque el entorno macroeconómico se ha vuelto más complejo", añadió en su reporte.

Los mercados han rebajado las expectativas de una subida de tasas de la Fed en diciembre a 58% desde alrededor de 70% tras el acuerdo de paz, según la herramienta CME FedWatch. El petróleo, que había estado impulsando la inflación, tocó mínimos de marzo.