Secretaría de Hacienda y FSTSE acuerdan alza salarial de 9% para burocracia en 2026

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordaron un incremento de 9% directo al salario y las prestaciones de los empleados públicos de la rama operativa, el cual se aplicará de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2026.

El ajuste para el sector central beneficia al personal administrativo y de servicios generales. El acuerdo incluye estímulos económicos de fin de año, tales como vales de despensa y modificaciones en el aguinaldo.

La dirigencia de la central sindical, encabezada por Marco Antonio García Ayala, informó que el esquema de asignación busca aplicar un porcentaje mayor a los empleados con menores percepciones, garantizando además que ningún sueldo básico quede por debajo del salario mínimo general vigente.

En cuanto a las plazas de base, la organización sindical detalló que la asignación se realizará conforme a la legislación y los reglamentos de escalafón en vigor. Asimismo, la FSTSE indicó que las mesas de negociación para los trabajadores de la rama médica, paramédica y grupos afines continúan abiertas y el resultado de su respectivo aumento se difundirá de manera posterior.

El convenio contempla líneas de acción orientadas al fortalecimiento financiero del Pensionissste, con el propósito de consolidar su operación como administradora pública de fondos para el retiro y mantener el reparto de utilidades.

La representación sindical, que agrupa a 87 sindicatos, señaló que la relación con la autoridad hacendaria mantiene como ejes la permanencia en el empleo y la seguridad social mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El incremento pactado para 2026 muestra una variación al alza respecto al año anterior. En el ejercicio de 2025, la negociación entre las autoridades federales y la representación de los trabajadores del sector central derivó en un aumento de 6.7% global entre salario y prestaciones. Con el 9% establecido para este año, el ajuste salarial registra un avance de 2.3 puntos porcentuales en beneficio de la estructura operativa de la burocracia nacional.