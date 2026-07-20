Huachicol fiscal: del cumplimiento a la efectividad

Durante muchos años, el huachicol ha sido entendido como el robo físico de combustible de ductos e instalaciones. La nueva alerta emitida hace unos días por FinCEN obliga a ampliar esa visión: hoy estamos frente a un fenómeno financiero transnacional que combina contrabando, evasión fiscal, corrupción, empresas fachada, facturación falsa, redes logísticas, transferencias internacionales ya activos digitales.

El documento explica detalladamente los esquemas mediante los cuales combustibles refinados son adquiridos en Estados Unidos, introducidos ilícitamente en México y posteriormente incorporados a cadenas aparentemente legítimas de comercialización. Detrás de cada cargamento existen pagos, cuentas bancarias, facturas, permisos, beneficiarios finales y empresas intermediarias que dejan una huella financiera.

FinCEN señala que entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en México podría tener un origen ilícito. La magnitud del problema no solo representa pérdidas fiscales y competencia desleal para las empresas legítimas; también genera recursos que ayudan a las organizaciones criminales y amplían su capacidad de corrupción y violencia.

Pero la alerta también ofrece un dato alentador sobre el valor de la inteligencia financiera. Durante los doce meses posteriores a una alerta anterior emitida en mayo de 2025, las instituciones financieras de Estados Unidos reportaron a FinCEN más de 7 mil millones de dólares en actividad sospechosa relacionada con esquemas de contrabando de petróleo y combustibles.

El dato es relevante y abre una pregunta indispensable: ¿cuánto de esa información se transforma en investigaciones, decomisos, sanciones, desarticulación de redes y recuperación de activos? Esa es la diferencia entre cumplimiento y efectividad.

Presentar reportes es necesario, pero no suficiente. La verdadera capacidad de un sistema de integridad financiera se demuestra cuando los bancos pueden identificar redes no sólo operaciones aisladas, conocer a los beneficiarios finales, verificar la congruencia económica de las transacciones y compartir información oportunamente con otras instituciones y autoridades.

La alerta también subraya la importancia del intercambio de información entre instituciones financieras de ese país para evitar que los actores ilícitos aprovechen las brechas entre bancos y jurisdicciones. Este tipo de amenazas cruza fronteras, sectores y sistemas de pago, ninguna institución puede ver por sí sola la totalidad de la red.

También debemos reconocer que estas organizaciones innovan. Hoy utilizan empresas de reciente creación, cuentas mula y pagos mediante distintos actores incluyendo activos digitales, particularmente stablecoins, para mover recursos y reducir la visibilidad de sus operaciones. Esto no convierte a la tecnología en el problema; confirma la necesidad de utilizar mejores herramientas de análisis, trazabilidad y cooperación.

Precisamente estos desafíos serán el centro del AML International Summit 2026: Financial Integrity and Effectiveness, que UNIFIMEX organizará en septiembre. Donde se reunirán autoridades, instituciones financieras y agencias internacionales para discutir cómo transformar la información financiera en resultados concretos.

El éxito de la prevención del lavado de dinero no debe medirse únicamente por cuánto reportamos, sino por nuestra capacidad de impedir que el sistema financiero sea utilizado para financiar la violencia, la corrupción y el crimen organizado.

El reto ya no es solamente seguir el dinero. Es convertir esa información en acciones que generen confianza, porque la confianza es el principal activo de las instituciones financieras.