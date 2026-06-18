No hay puente sobre aguas sanadoras para el G7

FALMOUTH, Reino Unido — El gobierno francés del presidente Emmanuel Macron aprovechó al máximo su presidencia de seis meses del G7, el tradicional grupo de las grandes economías de altos ingresos. El mandato de Francia concluyó con una cumbre de líderes en la ciudad balneario de Évian-les-Bains. La pregunta es si se pudo lograr algo más que una muestra de cordialidad.

Francia buscó reafirmar la relevancia del grupo, cuyos miembros heredaron su estatus por razones históricas anticuadas, invitando a cuatro participantes de regiones que normalmente no están representadas: Brasil por América Latina, Kenia por África, India por el sur de Asia y Corea del Sur por el este de Asia emergente. El objetivo fue dinamizar el debate en las reuniones de ministros del G7, centrándose en puntos críticos económicos como los desequilibrios globales y las tierras raras, y en conflictos geopolíticos, especialmente los relacionados con Ucrania e Irán.

El enfoque del gobierno de Macron en los desequilibrios globales es a la vez positivo y problemático. Es positivo porque los desequilibrios comerciales de larga data entre Estados Unidos, Europa y China se están volviendo, si cabe, aún más preocupantes. China está inundando nuevamente los mercados globales con sus exportaciones manufactureras, y Estados Unidos está utilizando aranceles para desviar esas exportaciones a otras partes del mundo.

Pero centrarse en los desequilibrios es problemático porque, si bien las soluciones —mayor ahorro en EU, mayor consumo en China y mayor inversión en Europa— son bien conocidas, también es bien sabido que están fuera del alcance político. Los directivos de Évian sin duda reiteraron sus argumentos habituales sobre los riesgos económicos y las tensiones políticas causadas por los desequilibrios globales, sin lograr ningún avance en su corrección.

En cambio, Estados Unidos culpará a Japón y Corea del Sur por la debilidad de sus tipos de cambio, mientras que otros países criticarán a Estados Unidos y sus crónicos déficits presupuestarios por ejercer presión al alza sobre los tipos de interés mundiales.

Si bien el comunicado de los líderes alude a la conveniencia del libre y justo comercio —la parte de “justo” para congraciarse con la administración estadounidense del presidente Donald Trump, partidaria de los aranceles, y la parte de “libre” para resonar con el resto del mundo—, sus posturas siguen siendo fundamentalmente incompatibles. Dada la reciente amenaza de Trump de aumentar los aranceles a los automóviles y camiones europeos del 15% al 25%, incluso una tregua temporal en la guerra comercial parece igualmente insostenible políticamente.

Por otro lado, existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de principio sobre el desarrollo del suministro de minerales críticos. Todos los países del G7 se enfrentan al mismo peligro: la excesiva dependencia de China. Los miembros del G7 con intereses geopolíticos alineados pueden invertir en la extracción y el refinado de tierras raras donde posean las mayores reservas y capacidad, tanto reales como potenciales, e intercambiarlas entre sí. Sin embargo, dado que otros países del G7 desconfían cada vez más de Estados Unidos, el miembro más grande del grupo, y temen que este imponga un embargo a sus propios suministros en caso de crisis, las perspectivas de una cooperación significativa son escasas.

Asimismo, en Évian se coincidió en la importancia de mantener abierto el Estrecho de Ormuz, dada su relevancia para los mercados energéticos mundiales, pero no en quién debería mantenerlo abierto ni cómo. Los países europeos se resienten, con razón, de cómo Estados Unidos, en colaboración con Israel, arrastró a la UE a una crisis energética aún más grave de la que ya sufría a causa de Rusia. Recordarán cómo Estados Unidos, al no consultar, dio la espalda a la cooperación internacional.

La solución a largo plazo para la crisis energética mundial es, por supuesto, reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En este aspecto, Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, es precisamente lo contrario de un socio dispuesto.

La única medida que Estados Unidos ha tomado para afrontar la crisis energética mundial es flexibilizar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso. Esto apuntala la economía rusa y perjudica a Ucrania en el campo de batalla. Además, fomenta la beligerancia del presidente Vladimir Putin, quien ha intensificado sus amenazas contra los países bálticos. Esto, a su vez, aviva los peores temores de los países europeos, que con razón culpan a la Casa Blanca.

La pregunta sobre la reunión de Évian era si Trump asistiría. Otros asuntos “importantes” le impidieron asistir a la boda de su hijo Donald Jr. en las Bahamas a finales del mes pasado. Dada la enorme brecha que separa a Estados Unidos de sus socios del G7, cabía preguntarse si no sería mejor que Trump también rechazara esta invitación.

Évian es famosa por sus aguas curativas, y la economía global sin duda necesita recuperarse. Pero la ciudad también es tristemente célebre por haber albergado la fallida conferencia de 1938 para abordar la difícil situación de los refugiados judíos que huían de la Alemania nazi. Allí también, los delegados pronunciaron discursos grandilocuentes, pero tomaron pocas medidas. Desafortunadamente, las probabilidades de que los efectos restauradores de las aguas alpinas de Évian den lugar a debates internacionales productivos son prácticamente nulas.

El autor

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es autor, entre otros libros, de Money Beyond Borders: Global Currencies From Croesus to Crypto (Princeton University Press, 2026).

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