La otra guerra: Trump contra la Unión Europea

Varsovia. La de Ucrania no es una guerra. Son varias.

Existe una cada vez más evidente: Estados Unidos frente a la Unión Europea. No es un conflicto armado, pero sí es una deconstrucción de la alianza, lo cual no es poca cosa.

La Unión Europea sufre una especie de síndrome de Estocolmo. Donald Trump la maltrata, pero el amor de Bruselas por la nostalgia le impide ver la realidad.

Europa se contiene frente a la doble estrategia diplomática de Donald Trump.

Para analizar el caso vale la pena revisar lo ocurrido durante los últimos 10 días entre Marco Rubio y Steve Witkoff: han chocado como si de misiles se trataran; ambos tienen el mismo jefe, pero son antagonistas.

Rubio y Witkoff podrían defender la política exterior de dos países en pugna.

Regresemos al caso de Ucrania.

La filtración de los 28 puntos de un supuesto acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, promovido por Trump, detonó las alarmas en las oficinas de Marco Rubio. El secretario de Estado organizó al vapor una reunión en Ginebra para enmendar la estrategia de Witkoff. Rubio dijo sentirse optimista luego de su reunión con enviados de Zelenski, pero no mencionó la razón.

Para Witkoff la crisis no paró con la reacción de Rubio: nuevas filtraciones de la agencia Bloomberg revelaron la visión “diplomática” del enviado especial de Trump. Una llamada telefónica ocurrida el 14 de octubre, en preparación de los 28 puntos, le pide a Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Putin, que llene de halagos a Trump, y por otra parte, le describe la estrategia de los 28 puntos rompiendo la imparcialidad y equidistancia.

En un escenario de normalidad diplomática Witkoff estaría chamuscado, pero la realidad, para Trump, es otra. Witkoff continuará con la misión que Trump le encomendó pese a que Rubio y la Unión Europea no estén de acuerdo

Sin tener experiencia en diplomacia, Witkoff se encarga de los asuntos privados y financieros de Donald Trump en Israel, la Franja de Gaza, Ucrania y Rusia. Lo que diga o haga Marco Rubio sobre estas regiones a Trump poco le interesa.

He platicado con algunos diplomáticos en Moldavia, Ucrania y Rumanía. Algunos se niegan a creer que el presidente de Estados Unidos ha dejado de ser su aliado más importante para la Unión Europea. “Hay que esperar”, me comentó uno de ellos.

No hay nada que esperar. Trump simula que el funcionario más fuerte de su gobierno es Marco Rubio, pero en realidad, es Steve Witkoff el que maneja su portafolio de inversiones en los conflictos bélicos.

¿Con quién habla la Unión Europea? ¿Con Rubio o con Witkoff?