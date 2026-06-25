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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 26 de junio del 2026.

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Redacción El Economista

Mujer con palomas

La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) denunció el colapso del sistema de salud en Oaxaca, alertando que clínicas y hospitales públicos carecen de médicos, instrumental funcional y medicamentos. Al señalar la crisis del Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", urgió a las autoridades, para que resuelvan el desabasto y la falta de especialistas.

Rehilete

El stitular de la SEP, Mario Delgado, informó que un millón de docentes participaron en los Consejos Técnicos Escolares durante el ciclo 2025-2026. Destacó la desaparición de la USICAMM y anunció una consulta escolar para diseñar una reforma laboral magisterial. Asimismo, reportó una inversión de 23,000 millones de pesos en infraestructura mediante La Escuela es Nuestra y el beneficio de la Beca Rita Cetina para 10 millones de alumnos.

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