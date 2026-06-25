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La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 26 de junio del 2026.
Mujer con palomas
La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) denunció el colapso del sistema de salud en Oaxaca, alertando que clínicas y hospitales públicos carecen de médicos, instrumental funcional y medicamentos. Al señalar la crisis del Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", urgió a las autoridades, para que resuelvan el desabasto y la falta de especialistas.
Rehilete
El stitular de la SEP, Mario Delgado, informó que un millón de docentes participaron en los Consejos Técnicos Escolares durante el ciclo 2025-2026. Destacó la desaparición de la USICAMM y anunció una consulta escolar para diseñar una reforma laboral magisterial. Asimismo, reportó una inversión de 23,000 millones de pesos en infraestructura mediante La Escuela es Nuestra y el beneficio de la Beca Rita Cetina para 10 millones de alumnos.