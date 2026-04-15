Malabarista

Con una visión que reconoce áreas de oportunidad para mejorar la impartición de justicia luego de la reforma, el Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial lanza un libro con reflexiones sobre la elección de 2025 en México, en un trabajo compilado por Benjamín Hill, Carolina Muñoz y Xiuh Tenorio.

Biciclo

El que avisa no traiciona y ya comenzó la Procuraduría Federal del Consumidor a colocar lonas con la que se busca señalar públicamente a las gasolineras que venden sus gasolinas con precios por encima de los que considera el gobierno como justos. Esto ayudará a los consumidores a considerar su compra en dichos establecimientos. Las visitas, y eventuales lonas, se realizarán en todo el país, a excepción de Baja California Sur y Quintana Roo.

Cuerda floja

La FGR ejecutó un cateo en Querétaro tras detectar, mediante ciberpatrullaje, la venta ilegal de aves exóticas en redes sociales. En el operativo, coordinado con la Sedena y la policía local, se aseguraron tres ejemplares en peligro de extinción y se detuvo a dos personas. La Profepa quedó al resguardo de las especies, mientras la fiscalía integra la carpeta por delitos contra la biodiversidad.