SAT da a conocer tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta: Bancos solo pagaron 6.29% de ISR en 2023

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagaron grandes contribuyentes de 40 actividades económicas entre 2022 y 2023.

El fisco da a conocer estas tasas efectivas para que los contribuyentes evalúen su cumplimiento en el pago de impuestos frente a otros contribuyentes de la misma actividad económica y de esa manera puedan identificar riesgos impositivos y corregir su situación fiscal antes de cualquier proceso de vigilancia.

La información dada a conocer corresponde a 40 actividades económicas de cinco sectores: servicios financieros y de seguros, comercio al por mayor, comercio al por menor, industrias manufactureras y minería.

De esta manera, el SAT informó que los bancos, por ejemplo, pagaron en 2022 una tasa efectiva de ISR de 5%, mientras que en 2023 pagaron 6.29 por ciento.

En tanto que las mineras de plata pagaron una tasa efectiva de ISR de 6.50 y 7.55% en 2022 y 2023, respectivamente, y las de oro pagaron 9.41% en 2022 y 10.37% en 2023 del mismo impuesto.

Por otro lado, los fabricantes o ensambladores de automóviles o camionetas pagaron una tasa efectiva de ISR de 1.75% en 2022 y de 2.58% en 2023.

Al tiempo que las compañías de seguros no especializadas en el ramo de vida pagaron una tasa de ISR de 5.93% en 2022 y 6% en 2023.

Mientras que los comerciantes al por mayor de productos farmacéuticos pagaron ISR de 5.22% en 2022 y 5.25% en 2023.

Si bien la Ley del ISR establece que las empresas deben pagar una tasa de ISR de 30%, en realidad hay varias facilidades que les permiten pagar menos impuestos, como aplicar deducciones, declarar pérdidas fiscales o aplicar otras estrategias con el fin de disminuir su carga tributaria.

El SAT explicó que la medición de las tasa efectivas se obtuvo con base en la información disponible en las bases de datos institucionales consistente en declaraciones anuales, dictámenes fiscales, información sobre la situación fiscal de los contribuyentes, declaraciones informativas, CFDIs, entre otros.

Además, agregó que ha contactado a través del Buzón Tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados, con la finalidad de que corrijan voluntariamente su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias.

“La autoridad tributaria invita a los grandes contribuyentes a consultar la tasa efectiva correspondiente a su actividad económica y compararla con su propia tasa efectiva de impuesto respecto de cada ejercicio fiscal”, reiteró el SAT.

Cabe recalcar que la publicación de este jueves se trata apenas de la primera de múltiples que suele hacer el SAT.