World Aquatics cancela Copa del Mundo de Clavados; México negocia alternativas

El Mundial de la FIFA en Guadalajara parece un búnker que no será impactado por alguna crisis de inseguridad. Lo jura el gobierno del Estado a través de las palabras de Pablo Lemus, la presidenta Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino descarta que habrá otra sede.

Sin embargo, en otros deportes, prefieren no poner a prueba su seguridad. En los clavados, la Copa Mundial programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan fue cancelada.

“Una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación incluyó la consideración de las restricciones de viaje y las recomendaciones de varios gobiernos internacionales sobre los viajes a México en este momento. La seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”.

En el softbol de la Liga Mexicana (LMS) cuatro jugadoras extranjeras de los Charros dejaron el equipo: las canadienses Nicola Simpson (pítcher), Natalie Widman (cátcher) y Janet Leung (pítcher), y la neerlandesa Eva Voortman (pítcher). Natalie expresó en sus redes sociales la dificultad de aceptar abandonar el país por los lazos afectivos que siente con el equipo. Las razones de inseguridad son más fuertes y el equipo argumentó que las bajas fueron “por motivos personales”.

Mientras tanto, en la misma LMS se confirmó la cancelación de los encuentros pendientes entre Naranjeros vs. El Águila y el de Diablos Rojos vs. Bravas de León, originalmente reagendados por causas de fuerza mayor”

“Ante el anuncio de World Aquatics sobre la Copa del Mundo de Clavados, seguimos en negociaciones para que se realice en Jalisco y gestionando alternativas en la Ciudad de México, Veracruz y Yucatán para que nuestros clavadistas puedan competir en casa", anuncia el comunicado de la CONADE.

El organismo rector mundial decidió cambiar la manera de calificar el serial de competencias. Solo la parada en Montreal ( 26 de febrero al 1 de marzo) y en Beijing (del 2 al 4 de mayo) se tomarán en cuenta.

La delegación nacional está integrada por ocho saltadores que subieron al podio en el pasado Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. La delegación completa la conforma: Aranza Vázquez (3m), Fernanda García, Lia Cueva, Mia Cueva, Osmar Olvera David Vázquez, Juan Celaya (10m), Kevin Berlín, Randal Willars, Kenny Zamudio, Samantha Jimenez, Suri Cueva, Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez.

En los deportes acuáticos, México consiguió su reconocimiento ante la World Aquatics al crear en abril de 2025, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura. Fue el último precedente más importante y pendiente en esta disciplina.

Cuatro mexicanos clasifican a finales en el arranque de la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026:

En el trampolín 3 metros femenil, Aranza Vázquez sumó 301.95 puntos para ubicarse en la quinta posición, mientras que María Fernanda García Sixtos acumuló 285.55 unidades, colocándose en el octavo sitio. Por su parte, Lía Cueva Lobato concluyó en el lugar 12 con 281.95 puntos, en una competencia que reunió a 27 atletas y en la que clasificaron únicamente las dos mejores representantes por país.

En la plataforma 10 metros varonil, Randal Willars registró 427.55 puntos para finalizar en la novena posición, en tanto que Kevin Berlín obtuvo 395.55 unidades en el peldaño 12, asegurando ambos su pase a la final. El también mexicano Kenny Zamudio Vega cerró su participación en el sitio 17 con 389.20 puntos.

La actividad continuará este 27 de febrero con la participación de Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya y David Gabriel Vázquez en las preliminares del trampolín 3 metros varonil.

Alejandra Estudillo, Suri Cueva y Samantha Jiménez competirán en la plataforma 10 metros femenil. En la prueba de equipo mixto México está representado por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.