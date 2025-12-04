Escapista

Las acciones en contra de la desarticulación de organizaciones criminales en México siguen todos los días. Autoridades federales detuvieron en Tijuana a Gustavo “N”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la zona y presunto líder de una célula ligada al Cártel de los Beltrán Leyva, con cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas. En el operativo fueron capturados cinco presuntos integrantes más. Se aseguraron fentanilo, armas, cartuchos y dos inmuebles utilizados para actividades ilícitas, como parte de labores de inteligencia en la frontera.

Bala humana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso en el reflector a la Fiscalía de Guerrero y la Presidencia Municipal de Iguala, luego de confirmar su participación en la detención arbitraria y desaparición forzada de dos mujeres en 2012, una de ellas aún sin ser localizada. El organismo acreditó violaciones de alto calibre: libertad personal, integridad, seguridad jurídica, derecho a la verdad, protección a la familia, interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

Monociclo

La UNAM entregó al Instituto Nacional Electoral los resultados de las pruebas técnicas aplicadas a las muestras de credenciales presentadas por los tres licitantes que participan en la convocatoria para producir la Credencial para Votar. Las evaluaciones incluyeron verificación de seguridad, lectura de códigos y 14 pruebas de laboratorio sobre calidad y durabilidad. Con estos elementos, el Instituto integrará el expediente para emitir el fallo el 10 de diciembre, reafirmando su compromiso con la transparencia.