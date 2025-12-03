Hombre fuerte

En el 11 aniversario de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reiteró su compromiso de garantizar la protección integral de la niñez en situación de vulnerabilidad. Destacó el papel de la Procuraduría Federal de Protección, que coordina esfuerzos con instancias estatales y municipales para restituir derechos y asegurar entornos seguros. El DIF llamó a la ciudadanía a reportar cualquier riesgo para niñas, niños y adolescentes a través de los canales oficiales.