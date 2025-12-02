Buscar
El Economista
Opinión

Lectura 1:00 min

La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 2 de diciembre del 2025

main image

OpiniónEl Economista

Redacción El Economista

Escapista

La CNDH concluyó que dos personas privadas de la libertad murieron en el Cefereso 14 de Durango por una atención médica deficiente y falta de seguimiento a sus padecimientos. Por estas omisiones, el organismo emitió la Recomendación 135/2025 al OADPRS y a la Secretaría de Salud estatal. La Comisión sostuvo que el personal penitenciario y hospitalario ignoró obligaciones básicas de trato y cuidado, vulnerando derechos que, aun tras las rejas, deben respetarse a cabalidad.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete