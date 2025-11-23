Equilibrista. Ante el amago de bloqueos carreteros en diferentes partes del país, la Secretaría de Gobernación deja abierta la puerta. Pide a transportistas y productores tratar de privilegiar el diálogo y acudir a las mesas, aunque algunos líderes cuestionan lo dicho en ellas, en donde estarán gente de Conagua, Sader y Economía. La dependencia advirtió que agendas políticas ajenas no deben colgarse del conflicto y reiteró que las demandas del sector deben resolverse por la vía institucional.

Malabarista. En el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada Alma Rosa de la Vega (Morena) encabezó la mesa interinstitucional sobre elecciones judiciales, un foro donde legisladoras, consejeras electorales y organizaciones civiles pusieron sobre la mesa los tropiezos del primer proceso para elegir cargos del Poder Judicial. Entre reglas improvisadas, tiempos acotados y candidaturas multitudinarias, el Instituto Nacional Electoral reconoció que la experiencia dejó lecciones urgentes. El encuentro buscó perfilar ajustes rumbo a un modelo más claro, equitativo y verdaderamente democrático.