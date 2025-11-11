Rehilete

En pleno respaldo federalista, la Conago cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Los mandatarios estatales aplaudieron el enfoque integral de la estrategia que busca reforzar seguridad, justicia y bienestar. Destacaron que el plan pone al centro a la ciudadanía —mujeres, jóvenes y víctimas— para reconstruir el tejido social y afianzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Equilibrista

La Iniciativa Climática de México (ICM) alista su participación en la COP30 en Belém, Brasil, donde será anfitriona de mesas de alto nivel sobre financiamiento climático, energía comunitaria, salud urbana, acción subnacional y transparencia. Su agenda acompañará la presentación de la NDC 3.0 de México, que definirá compromisos hacia 2035. Con ello, ICM busca posicionar a México como un actor clave en la cooperación internacional y la transición climática justa.

Mago

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) encabezó un foro de Parlamento Abierto sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde planteó reformar los artículos 17, 116 y 122 constitucionales para que estos procesos sean obligatorios antes de acudir a tribunales. La propuesta busca despresurizar el sistema de justicia y garantizar acceso a una justicia pronta, gratuita e imparcial. Participaron especialistas, mediadores y legisladores que coincidieron en fortalecer la cultura de mediación en el país.