Faquir

Reinserta alertó que 5 de cada 10 adolescentes en internamiento fueron reclutados por el crimen organizado entre los 14 y 16 años, evidenciando una crisis silenciosa en México. Para prevenir este fenómeno, en colaboración con GREY México presentará el libro ¿Cómo no ser un sicario?, guía dirigida a jóvenes y familias. El lanzamiento incluirá un conversatorio con la activista Saskia Niño de Rivera, la senadora Alejandra Arias Trevilla y Rodrigo Peña González, del Colegio de México, quienes discutirán estrategias de prevención y protección juvenil.

Cuerda floja

Desconfiado, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, no cree que la agresión sexual sufrida por la presidenta Claudia Sheinbaum sea fortuita. “El hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, o lo que tenga, pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los narco políticos, del gobierno, del pacto con el crimen organizado…’’, declaró.

Carrusel

El IMSS en Oaxaca envió cuatro brigadas médicas —dos a Veracruz y dos a Puebla— para atender a comunidades afectadas por las lluvias recientes. Las acciones, instruidas por Zoé Robledo, buscan reforzar la atención médica, prevenir brotes epidemiológicos y proteger la salud pública. Entre el 17 y el 31 de octubre, las brigadas otorgaron más de 11,000 atenciones médicas, psicológicas y de saneamiento básico. “Servir al pueblo con responsabilidad es nuestra misión”, destacó el IMSS-Bienestar.