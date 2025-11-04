Monociclo

El INE arrancó en la Ciudad de México la primera de cinco reuniones regionales para evaluar los comicios 2023-2024 y 2024-2025. El consejero Martín Faz destacó que, pese a condiciones adversas, el instituto “ha estado a la altura”. Agradeció el trabajo de las vocalías locales y distritales, y aseguró que estos resultados, son por el trabajo de campo que ustedes realizan con sus equipos de trabajo, en los distritos, en los municipios, en los estados.

Zancos

Desde San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y pidió que marque un antes y un después en la lucha contra la delincuencia. Llamó a la unidad, a la justicia y a romper el pacto de impunidad. “Los criminales no pueden decidir quién vive y quién muere”, dijo. En México, la paz también exige valentía política.

Malabarista

Y continúa el tema de los salarios de los diputados. Esta vez Ricardo Monreal afirmó que no habrá ningún aumento de presupuesto para la Cámara de Diputados; al contrario, será menos. El legislador del oficialismo dice que el cálculo de la baja en San Lázaro será de 6%, en términos reales. “Yo no miento” y también aclaró, por si había dudas, que no regresará el seguro de gastos médicos.