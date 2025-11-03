Biciclo

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano se reunió para definir una agenda de acciones para el 2026, a fin de impulsar la competitividad del mayor polo turístico mexicano, en el marco de una colaboración público-privada. En el plan suman esfuerzos los presidentes de las asociaciones de hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Holbox y Riviera Maya, quienes quieren mantener el conjunto de destinos turísticos a la vanguardia competitividad, confiabilidad y sustentabilidad.