La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 24 de octubre del 2025.
Hombre fuerte
Después de cinco años de lucha, la diputada local del Edomex, Miriam Silva Mata, del PVEM, celebra un triunfo histórico: el Poder Judicial concedió justicia hídrica a los habitantes de Ecatepec de Morelos mediante el amparo 350/2020. Con ello, autoridades municipales y estatales deberán garantizar agua limpia y reparar la red hidráulica.
Rehilete
La SEP, encabezada por Mario Delgado, alista la Jornada Nacional de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025 y el Marco Curricular Común, ejercicio en el que participarán más de 423,000 docentes de Educación Media Superior. Se busca recoger propuestas y fortalecer la implementación del nuevo modelo impulsado por Palacio rumbo a una educación más integral, inclusiva y con enfoque socioemocional.