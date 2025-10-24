Hombre fuerte

Después de cinco años de lucha, la diputada local del Edomex, Miriam Silva Mata, del PVEM, celebra un triunfo histórico: el Poder Judicial concedió justicia hídrica a los habitantes de Ecatepec de Morelos mediante el amparo 350/2020. Con ello, autoridades municipales y estatales deberán garantizar agua limpia y reparar la red hidráulica.

Rehilete

La SEP, encabezada por Mario Delgado, alista la Jornada Nacional de Discusión sobre el Modelo Educativo 2025 y el Marco Curricular Común, ejercicio en el que participarán más de 423,000 docentes de Educación Media Superior. Se busca recoger propuestas y fortalecer la implementación del nuevo modelo impulsado por Palacio rumbo a una educación más integral, inclusiva y con enfoque socioemocional.