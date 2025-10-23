Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 23 de octubre del 2025.
Malabarista
Desde el Centro Prodh se encendieron las alertas rojas ante la nueva iniciativa de Ley contra la Extorsión enviada por el Ejecutivo. ¿La razón? El artículo 27, que -según la organización- permitiría validar pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos, incluso bajo tortura. El colectivo recordó que una cláusula similar ya había sido rechazada en la Ley sobre Tortura, por considerarse un retroceso en materia de justicia y debido proceso.
Equilibrista
Aunque el gobierno federal redujo en 70% el gasto en publicidad oficial desde 2018, los estados asumieron el papel principal: concentran 72% del presupuesto nacional destinado a comunicación social en 2024, según el Artículo 19 y Política Colectiva. El estudio advierte que la concentración de recursos en pocos medios limita la pluralidad informativa y fortalece la dependencia entre prensa y poder político.