Malabarista

Desde el Centro Prodh se encendieron las alertas rojas ante la nueva iniciativa de Ley contra la Extorsión enviada por el Ejecutivo. ¿La razón? El artículo 27, que -según la organización- permitiría validar pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos, incluso bajo tortura. El colectivo recordó que una cláusula similar ya había sido rechazada en la Ley sobre Tortura, por considerarse un retroceso en materia de justicia y debido proceso.

Equilibrista

Aunque el gobierno federal redujo en 70% el gasto en publicidad oficial desde 2018, los estados asumieron el papel principal: concentran 72% del presupuesto nacional destinado a comunicación social en 2024, según el Artículo 19 y Política Colectiva. El estudio advierte que la concentración de recursos en pocos medios limita la pluralidad informativa y fortalece la dependencia entre prensa y poder político.