Acostumbrados los medios a que en las mañaneras los anuncios del gabinete de seguridad son de acciones consumadas en la batalla contra los cárteles y sus bandas criminales, quieren informes sobre acciones concretas de las fuerzas especiales en Michoacán.

Tal expectativa es poco realista, pues las fuerzas especiales son de élite, con entrenamiento para acciones directas, como las de capturar a los capos de las bandas que operan en Michoacán.

Tal circunstancia fuerza a que el gabinete de seguridad, cuando hable mañaneramente de acciones de las fuerzas especiales será a posteriori y sería un error dar detalles de las operaciones.

Ejemplar contrato en General Motors

Anunciaron el sindicato “Carlos Leone” y la planta de General Motors en San Luis Potosí de su primer contrato que no sólo mejora las condiciones económicas de 6,400 trabajadores, sino que contiene una cláusula única a nivel nacional.

A diferencia de lo prescrito por la Ley Federal del Trabajo, la cláusula prescribe que habrá una comisión para analizar cualquier automatización para garantizar la permanencia de la plantilla activa.

La aceptación de General Motors de tan singular contrato sindical, parecer la mejor señal de que, contrario al pesimismo de algunos, la empresa seguirá en México.

Ineficiencia y corrupción en alcaldías

Ante el Congreso de CDMX, reportó la Secretaria de la Contraloría capitalina que durante el primer de gobierno se han recibido 5,204 denuncias por ineficiencia y corrupción.

Se trata de denuncias en relación con la relación cotidiana de los ciudadanos con las autoridades, la mayoría de las cuales ocurren en las alcaldías.

Es importante porque si quedan impunes las pequeñas ineficiencias y corrupción, luego será imposible impedir que, como metástasis, alcancen todos los niveles del Gobierno de CDMX.

NOTAS EN REMOLINO

Valdrá la pena releer las reflexiones que durante 9 minutos hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión sobre “comunicación, derecho a la información, libertad de expresión y los derechos de las audiencias” ... Un error congratularse por “el peso fuerte”, pues significa más costo por la deuda pública y más daño a las familias que reciben remesas de los migrantes ... Curiosas versiones van y vienen sobre presunta reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las más delirantes hablan de una gira nacional. Con razón se podrá preguntar: ¿de parte de quién? ... Sobre las movilizaciones “nacionales” de la rijosa sección 22 de la CNTE, dijo la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez que son innecesarias, que está dispuesta al diálogo. ¿Cómo dialogar sobre la derogación de leyes que impiden que los sindicatos magisteriales recuperen el control de la educación y lleven a la quiebra al Gobierno por las pensiones? ... Ray Bradbury nos dejó esta reflexión sobre censura: “Hay más de una manera de quemar un libro. Y el mundo está lleno de personas que corren con cerillos encendidos” ...