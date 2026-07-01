De la Espriella perfila descentralización del Estado en Colombia

El Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sigue revelando los nombres de quienes integrarán su gabinete. El más reciente es el del economista Miguel Gómez, quien asumirá como ministro de Hacienda y Crédito Público, una cartera en la que sus titulares han permanecido, en promedio, 26.2 meses desde 2000. El también expresidente de Fasecolda es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado y hermano del político y excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez.

Gómez se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París (Francia), con énfasis en Política Económica y Social. También fue presidente ejecutivo de Asocolflores, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, y de Fasecolda, además de ser autor del libro Política Económica para Empresarios

Durante su gestión al frente del gremio asegurador enfrentó la pandemia, periodo en el que el sector pagó indemnizaciones por 750 millones de dólares. Gómez llega a una de las carteras más importantes del Estado, con el reto de reencauzar las finanzas públicas en medio de un déficit fiscal que cerraría el año en 7.4%, el más alto desde la pandemia, cuando se ubicó en 7.8 por ciento. El exdecano de la Universidad del Rosario dialogó con La FM de RCN sobre los retos en materia económica, el panorama de las finanzas públicas, la independencia del Banco de la República y la actualidad de Ecopetrol.

Inicialmente, Gómez se refirió a los retos fiscales que enfrenta la economía nacional, con un déficit que llegó a 6.4% en 2025, y que se espera llegué a 5.3% este año según las cuentas del actual Gobierno. "Antes de la Ley de garantías, el actual Gobierno tomó la decisión de hacer unos contratos temporales de trabajo en muchas de las entidades públicas. Esa gente fue contratada con unos recursos muy limitados y por lo tanto, esos contratos se vencen en el corto plazo. De esos contratos que se realizaron a principios de este año, pues tendremos que recortar".

Aunque hizo la salvedad de que lo "primero que hay que mandar es el mensaje de austeridad y después pensamos en nuevas fuentes de ingreso. Sin el mensaje inicial, la gente no va a confiar en que vamos a hacer lo correcto". En este punto hay que recordar que el actual ministro Germán Ávila anunció que junto al proyecto de presupuesto presentarán una reforma tributaria con la que se buscará alredor de $16 billones. Será tarea del Gobierno entrante decidir si optan por desechar la propuesta de reforma y presentar más bien un presupuesto más austero, o si presentarán una reforma alternativa a la presentada por el Gobierno saliente.

Para Gómez es necesaria una Ley de Competencias, una de las tareas pendientes que deja el Gobierno saliente. "Para disminuir el tamaño del Estado hay un camino que es el deseable. Este es el de la descentralización, o sea, transferir a las Gobernaciones y a los municipios los recursos para que ellos realicen esas actividades, que actualmente hace el Gobierno Central". Y explicó que "ese es el espíritu de la Ley del Sistema General de Participaciones. El actual Gobierno no presentó la ley que ordena cómo se hace ese proceso. El Congreso no ha tenido la posibilidad de discutir esa ley que es necesaria".

Es así que enfatizó en que esta será una de las prioridades bajo su ministerio. "El presidente Abelardo De La Espriella ya ha dicho que este será el Gobierno de la descentralización. Para poder disminuir el gasto público necesitamos transferir los recursos a los departamentos y a los territorios", dijo.

Durante la entrevista con La FM de RCN, Gómez enfatizó en que van a respetar la autonomía del Banco de la República. Y aunque señaló no es buena noticia el aumento de la tasa de interés hasta 12%, es un mal mayor la aceleración de la inflación que mantiene expectativas al alza. Finalmente se refirió a la situación de Ecopetrol. Gómez dejó ver que la línea será la de retomar las políticas de exploración petrolera. “Necesitamos producir más petróleo, y lo vamos a hacer favoreciendo la explotación, dándoles garantías a las empresas que quieren explotar, y adicionalmente haciendo fracking ambientalmente responsable".