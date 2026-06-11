Envallados

La confusión imperaba en la previa de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026. Las cercanías del Estadio Ciudad de México y de la Plaza de la Constitución fueron amuralladas, para evitar el ingreso a las organizaciones que buscaban llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre sus exigencias al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los 85,000 espectadores que acudirán al tres veces inmueble mundialista requerirán de su boleto para recorrer la última milla. Para ingresar al FIFA Fan Festival, también… si los anfitriones confirman su apertura. En la vísperas, decenas de turistas se acercaron al Zócalo –donde los accesos peatonales estaban limitados—para solicitar información. Al pie de las vallas metálicas, personal del gobierno capitalino les informó que debían haber solicitado sus accesos previamente y que para la inauguración, no había disponibilidad.

Las autoridades locales cedieron el espacio público a la FIFA durante los 34 días del torneo, aunque la instalación durará dos meses. ¿La condición? Que el acceso fuera gratuito y abierto a todo el público, con una capacidad máxima de 55,000 asistentes.

La intensidad de las protestas de la CNTE definirá si se abren las puertas del “templo del futbol” en el Zócalo y también, si la presidenta Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presencian la inauguración mundialista en la mega pantalla ubicada frente al atrio de la Catedral Metropolitana.

Gratis, aquellos que carezcan de una suscripción a un servicio de televisión de paga podrán acudir a cualquiera de los 18 “festivales futboleros” para ver los partidos en la Ciudd de México, aunque solo siete de estos espacios contarán con “producción completa” –es decir la emisión de los 104 partidos— en los parques La Bombilla, Constitución y Tezozomoc, la Unidad Independencia, los deportivo Vivanco, Xochimilco y Los Galeana, la Utopía Meyehualco y los campos Revolución. En los otros once solo se proyectarán los partidos de la selección mexicana y las finales del torneo.

El perímetro A del Centro Histórico, las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y el corredor principal del Bosque de Chapultepec, a resguardo de elementos policiacos. Las experiencias mundialistas tendrán su espacio masivo en la llamada Aldea Global, instalada en el pasaje que conecta la Puerta de los Leones con el Altar a la Patria y que tiene una instalación en el complejo cultural de Los Pinos.

Un despliegue especial ocurrirá en las inmediaciones del Auditorio Nacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el invitado de honor en la cena de bienvenida para las delegaciones acreditadas para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebró anoche en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Este jueves, después del partido México-Sudáfrica, ese selecto grupo volverá a coincidir en una “cena de celebración”, en el Museo de Antropología.

Para entonces –si las condiciones de seguridad lo permiten—habrá abierto otro “festival futbolero” en el Campo Marte, para el que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, requirió facilidades a la policía de la CDMX y a la Secretaría de la Defensa, para salvaguardar la integridad de ese “espacio de encuentro” al que accederán visitantes nacionales e internacionales.

Tras del pago de una entrada –hay boletos de acceso general y VIP—, los visitantes podrán atestiguar un festival gastronómico, denominado “México de mis Sabores”, convocado por la Secretaría de Turismo. En este caso, las fuerzas policiacas también deberán contener a los vecinos de Polanco, quienes tramitaron amparos contra el festival Campo Marte 26 y cuestionaron que Defensa autorizara la venta de alcohol.

En el Fan Fest del Zócalo, las autoridades capitalinas se opusieron a la instalación de hospitalities o zonas VIP... y a la venta de bebidas alcohólicas.