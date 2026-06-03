Arrancó la 29 edición de Exphotel en Cancún

Cancún, QRoo.- Arrancó la edición 29 de Expohotel 2026, el encuentro de proveduría hotelera más importante del Caribe mexicano, con una proyección superior a los 14 millones de dólares en negocios.

En este encuentro de proveeduría, participan unas 500 empresas y cerca de 450 stands, que promueven productos para la industria turística del Caribe Mexicano.

En esa edición también se cuenta con la presencia de proveedores directos de China y un incremento en empresas dedicadas a la energía solar.

Jorge Cornejo, director adjunto del evento, señaló que las expectativas de derrama económica son altas, aunque los resultados finales suelen tabularse meses después de concluida la feria, misma que se consolida como el foro de negocios clave para el sector hotelero.

“El dato que tenemos de derrama económica de algunos años anteriores por los expositores se ha calculado en 14 millones de dólares y ese dato nos lo dan unos meses después. Porque esta expo es de mayoristas, la gente viene a obtener contactos, una compra lleva un proceso de varias firmas, presupuestos, competencia”, resaltó.

A pesar de los desafíos en la logística global, la organización logró ocupar la totalidad de los espacios disponibles sin mayores dificultades, sin embargo, existe una preocupación latente por factores externos que podrían afectar la dinámica del sector a corto plazo.

Finalmente, confirmó que la feria ha alcanzado su límite de crecimiento físico, al ocupar los tres niveles útiles del centro de convenciones de Cancún, con actividades y talleres hasta el próximo 4 de junio.