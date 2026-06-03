Wall Street retrocede por preocupaciones sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas la sesión de este miércoles. Las referencias bursátiles bajaron ante las preocupaciones por un aumento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y un nuevo anuncio de aranceles de Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, bajó 1.21% a 50,687.07 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.74% con 7,553.68 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.89% a 26,853.98 unidades.

Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes. Medios reportaron ataques iraníes ⁠contra Kuwait, aliado estadounidense, que causaron daños en su aeropuerto. El petróleo WTI subía más de 2.5% sobre 96 dólares por barril.

Los inversionistas también reaccionaron negativamente a la nueva propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a 60 países, entre ellos México y China, sus socios comerciales clave, bajo el argumento de trabajos forzados.

En las cifras, el empleo privado estadounidense, medido por la agencia ADP, subió en 122,000 puestos el mes pasado tras un aumento revisado a la baja de 105,000 ⁠en abril. La cifra resultó por encima de la expectativa de 117,000 puestos del consenso de los analistas.

Seis de los 11 sectores del S&P cerraron la jornada con pérdidas. Las empresas de tecnologías de la información (-1.52%) encabezaron los descensos, seguidas por las financieras (-1.22%), y las de consumo discrecional (-1.07%). Energía (+2.87%) encabezo las alzas.