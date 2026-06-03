Grupo La Comer relanza Sumesa con nueva tienda en Coyoacán e inversión de 80 millones de pesos

Con una inversión de 80 millones de pesos, Grupo La Comer inauguró una tienda Sumesa en Coyoacán, Ciudad de México, con lo que marca el relanzamiento de este formato y refuerza su estrategia para expandirse en zonas urbanas del país.

El director general de la cadena de supermercados, Héctor de la Barreda, expuso que esta apertura representa una nueva etapa para Sumesa, ya que refuerza su plan de crecimiento a través de formatos que atienden las necesidades de los consumidores.

"Hoy los clientes buscan cercanía, conveniencia, calidad y experiencias más ágiles, por ello estamos evolucionando Sumesa, para consolidarla como una propuesta de valor diferenciada dentro del mercado de proximidad urbana", comentó en un comunicado el directivo.

Añadió que el relanzamiento de la marca contribuirá al crecimiento del Grupo y fortalecerá su presencia en las comunidades donde opera.

La inversión en esta nueva sucursal se traducirá en la creación de 80 empleos formales, de los cuales 56 son directos y 24 indirectos.

En su piso de venta cuenta con más de 5,000 productos de consumo diario y artículos premium.

Entre sus propuestas diferenciadoras se encuentran experiencias de compra como Wellness, enfocada en bienestar y nutrición, Pet Zone, con productos para animales de compañía, Cocinando, que reúne ingredientes y básicos para la preparación de alimentos, y Punto de Reunión, orientada a espacios de convivencia.

Además, alberga con Xpressa Café, un espacio que complementa la experiencia de compra y donde los clientes pueden disfrutar de una mezcla exclusiva de café de la casa, así como bebidas frías y calientes, panadería dulce y paninis, disponibles para consumo en tienda o para llevar.

Sumesa Coyoacán también incluye una farmacia con servicio las 24 horas, áreas de frutas, panadería y perecederos, así como cajas de autocobro que permiten agilizar el proceso de compra.

Con esta apertura, Grupo La Comer alcanza 94 tiendas en operación en México. Durante el primer trimestre del año, la compañía inauguró una tienda Fresko en Mérida, Yucatán, con una inversión de 885 millones de pesos y con la que generó 370 empleos formales.