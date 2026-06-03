Bolsa mexicana cierra con pérdidas ante preocupaciones sobre Oriente Medio

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas la jornada de media semana. Los índices locales bajaron, en línea con sus pares del exterior, en un mercado nerviosos debido al regreso de las hostilidades en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.88% a 68,285.82 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.86% a 1.368,73.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Gentera, con 3.41% menos a 43.06 pesos, seguida por la minera Grupo México, con 3.04% a 214.03 pesos, y Regional, que bajó 2.71% a 135.26 pesos.

Estados Unidos informó que sus fuerzas interceptaron varios misiles balísticos y drones iraníes. Medios reportaron ataques iraníes ⁠contra Kuwait, aliado estadounidense, que causaron daños en su aeropuerto. Las bolsas retrocedieron ante la aversión al riesgo.