"Amanda" se convierte en la primera tormenta tropical de 2026; vigilan dos posibles ciclones frente a México

La temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Pacífico comenzó oficialmente con la formación de la tormenta tropical "Amanda", el primer sistema con nombre de este año. Aunque su trayectoria no representa un riesgo para territorio mexicano, las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia otras dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo frente a las costas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical Uno-E se intensificó durante las primeras horas de este miércoles hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical, dando origen a Amanda, el primer ciclón de la temporada en la cuenca del Pacífico.

Amanda se fortalece en aguas abiertas

De acuerdo con el reporte más reciente del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de Amanda se localiza a más de 2,300 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos sostenidos de entre 55 y 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y avanza hacia el noroeste sobre aguas abiertas del Pacífico.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, debido a su distancia y trayectoria, Amanda no generará efectos directos sobre territorio nacional ni provocará lluvias significativas, oleaje peligroso o afectaciones en las costas mexicanas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene un monitoreo permanente del fenómeno ante las condiciones favorables para su fortalecimiento en mar abierto.

Vigilan dos zonas con potencial ciclónico cerca de México

Aunque Amanda no representa una amenaza para el país, la atención de los especialistas se concentra ahora en dos áreas de baja presión que evolucionan frente al litoral del Pacífico mexicano.

Una de ellas se ubica frente a las costas de Chiapas y mantiene una probabilidad del 50% para desarrollar un ciclón tropical en los próximos días. La segunda se localiza frente a Guerrero y Michoacán, con una probabilidad menor, pero bajo observación constante.

De consolidarse estos sistemas, recibirían los nombres de Boris y Cristina, los siguientes previstos en la lista oficial de ciclones tropicales para la temporada 2026.

Lluvias intensas mantienen en alerta a varios estados

Mientras los especialistas vigilan la evolución de estos fenómenos, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre lluvias intensas en diversas regiones del país durante los próximos días.

Los pronósticos prevén acumulados de entre 75 y 150 milímetros en entidades como Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones importantes en otras zonas del centro, occidente y sureste del territorio nacional.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y afectaciones a la movilidad, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar zonas de riesgo.

Temporada activa en el Pacífico

La Conagua estima que durante la temporada de ciclones tropicales 2026 podrían desarrollarse entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico. De ese total, entre cuatro y cinco podrían alcanzar categorías mayores de huracán.

Aunque Amanda se mantendrá alejada de México, el inicio de la temporada confirma una etapa de alta vigilancia meteorológica para las costas del Pacífico, donde las condiciones atmosféricas favorecen la formación de nuevos sistemas durante las próximas semanas.